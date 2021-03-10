FEDERAL İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya’da kadınlar erkeklere göre yüzde 18 daha az kazanıyor. ‘Gender Pay Gap’ olarak adlandırılan

kadın ve erkek arasındaki gelir açığı 2020 yılında bir önceki yıla göre bir puan daha da azaldı. Bunda en büyük faktörün ise şirketlerin salgın nedeniyle kısa süreli işe geçmesi olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ POZİSYONUNDA DAHA KADIN VAR

Uzmanlar kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliğinin yüzde 72 oranında yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirtiyor. Buna göre kadınlar mesleklerinde erkeklere göre daha az ücret alıyor veya yönetici pozisyondan daha az kadın çalışıyor. Ayrıca kısa süreli iş veya ‘mini job’ olarak adlandırılan yarı günlü işlerde kadınlar erkeklere göre daha fazla çalışıyor. Kadınlar daha çok çocuk bakmak zorunda olduğu için erkeklere göre daha az süre işe zaman ayırıyor. Ancak aynı meslek alanında çalışan kadınların bile aynı çalışma süresine rağmen yüzde 6 daha az maaş aldığı da belirtildi.