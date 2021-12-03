İstatistikler ‘aşı olun’ diyor

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ALMANYA’da eyaletlere göre aşılama oranları ve korona ölümleri kıyaslandığında aşılamanın salgınla mücadelede ne kadar etkili olduğu gözler önüne seriliyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre aşılamanın düşük olduğu eyaletler aynı zamanda korona ölümlerinin en yüksek olduğu eyaletler oldu. Aşılamanın yoğun olduğu eyaletlerde ise ölüm oranı çok daha az. Thüringen eyaleti korona nedeniyle yoğun bakımlardaki doluluk oranıyla eyaletler arasında başı çekiyor. Thüringen aynı zamanda aşılamanın da en düşük olduğu yer.

BREMEN’DE ÖLÜM ORANI 1.18

Aşılama oranının yüksek olduğu eyaletlerden biri de Bremen. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Thüringen eyaletinde 7 gün içinde 167 kişi koronaya bağlı olarak yaşamını yitirirken Bremen’de işe 8 kişi koronadan dolayı öldü. Thüringen’de 100 bin nüfusa göre ölüm oranı 7.8, Bremen’de 1.18 olarak tespit edildi. Aynı şekilde aşılamanın düşük olduğu Saksonya, Bavyera ve Brandenburg eyaletlerinde de ölüm oranları Bremen’e göre yüksek çıktı. Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu tarafından (STİKO) yayımlanan bir raporda korona nedeniyle hastaneye yatan aşısızların oranının, aşılılara göre en az 5 kat daha fazla olduğu belirtildi.