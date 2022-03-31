İsrail Büyükelçisi olacak

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YAKLAŞIK 11 yıl hükümet sözcüsü olarak görev alan Seibert, SPD’nin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin başlamasından sonra görevden ayrılmıştı. Olaf Scholz’un başbakan olduktan sonra Merkel’e, Steffen Seibert’in büyükelçi olarak atanması için söz verdiği iddia edildi. The Pioneer dergisi ise geçen yıl Seibert’in Madrid Büyükelçisi olarak görevlendirileceğini yazmıştı. Seibert’in bu isteğini Başbakan Scholz’a bizzat ilettiği de iddia edildi. Steffen Seibert, Almanya’da en uzun süre hükümet sözcülüğü yapan kişi olarak tarihe geçmişti. Merkel’le yakın is birliği içinde çalışan Seibert, hemen hemen birçok gezisine de eşlik etmişti. SPD’nin seçimlerden zaferle ayrılmasından sonra hükümeti kuran Olaf Sholz ise kendi güvendiği ismi hükümet sözcüsü olarak görevlendirdi. Ocak ayında Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte Merkel’i özlemediğini çünkü özel olarak da kendisiyle görüştüğünü söyleyen Seibert, hükümet sözcüsü olmadan önce ZDF televizyonunda haber spikeri olarak görev alıyordu. Merkel iktidarı sonrası Seibert’in yönetici olarak ZDF’e döneceği de iddia edilmişti. Ancak bu iddia yalanlandı.