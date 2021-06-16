‘İslam Koleji projesine katılmadık, çünkü...'

DİTİB İmam Eğitimi Sorumlusu Eyüp Kalyon, kurum olarak bu projede neden yer almadıklarını Hürriyet’e açıkladı. DİTİB’in kanunlara uygun bir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Kalyon, şunları söyledi: “Bir Osnabrück projesi olan ‘İslamkolleg’ çalışmasına DİTİB olarak katılmamamızın birkaç sebebi var. Fakat en önemli sebep, cami din hizmeti ve din eğitimi konusunda hiçbir pratik tecrübesi olmayan ve yeni kurulmuş bir derneğin bu eğitiminin kurumsal olarak beklediğimiz kalitede olamayacağı ve Almanya devletinin memuru olan üniversite öğretim görevlilerinin yetkili olduğu bir yapı ile Müslüman dini cemaatler adına din görevlisi yetiştirmeye başlamasıdır. Buna karşın 40 yıldır cami işleten dernekler kendi alt yapılarını çok sağlam kurmuşlardır ve bilgi de tecrübe de onlarda vardır.”

Bülent Uçar, Federal İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Markus Kerber, Aşağı Saksonya Bilim ve Kültür Bakanı Bjorn Thümler, İslam Koleji Başkanı Esnaf Begic (soldan sağa)

‘YETKİN GÖREVLİLER GELDİ’

DİTİB’in 2006’da Uluslararası İlahiyat Programı başlattığını kaydeden Kalyon, 2020’de ise ilahiyat bitirip camilerde din görevlisi olarak çalışmak isteyenlere mesleki formasyon kazandırmak amacıyla bir meslek eğitimi programı başlattıklarını söyledi. Kalyon, DİTİB’le ilgili ön yargıların aksine kurumlarının 2013’ten bu yana Almanya’da doğmuş, Almanca diline hâkim ve buranın sosyo-kültürel yapısını iyi bilen din görevlilerini istihdam ettiğini kaydetti.

İslam Koleji Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff yapıyor.

DİTİB’in ilahiyat eğitimi imkânı olmadığı dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yetkin din görevlileri gönderilmesinin talep edildiğini ifade eden Kalyon, “Diyanet İşleri, bizlerin taleplerini geri çevirmemiş ve mali bir yükümlülüğün altına girerek bizlere yıllarca iyi yetişmiş din görevlileri göndermiştir. Ama sıkça yansıtıldığı gibi herhangi birilerini göndermemiştir. Gelen din görevlileri önce zor sınavlara tabi tutulmaktadır. Ayrıca buradaki ihtiyaçları daha iyi karşılayabilmeleri için de imamlara gelmeden önce Goethe Enstitüsü’nde Almanca eğitimi ve Almanya’daki hayat şartlarıyla ilgili dersler verilmektedir” dedi.