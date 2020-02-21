İslam düşmanlığı küçümseniyor
Almanya’daki Müslüman cemaati temsilcileri Berlin’de ortak bir basın toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Sorumlusu Zekeriya Altuğ, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, siyasi yetkilileri ülkede var olan İslam düşmanlığının adını koymaya çağırdı.
DİTİB yetkilisi Altuğ, Hanau’daki saldırıdan sonra da halen siyasi yetkililerin saldırıyı “İslam düşmanı” olarak nitelemekten kaçındığını, “Bu açık tavrı” göremediklerini söyledi. Hanau’da öldürülenlerin Müslüman olarak da anılmadığını eleştiren Altuğ, “Müslümanlar bu ülkede korkuyor” dedi. ZMD Başkanı Aiman Mazyek, artan tehdit karşısında camilerin önünde görünür bir polis güvenliği alınmasını talep etti. Mazyek, güvenliğin öncelikle önemli ibadet gün ve saatlerinde görünür olması gerektiğini söyledi.
Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise Hanau’da kurbanların anıldığı aynı gün neonazilerin gösteri yapmasına izin verilmesini eleştirdi. Yemek yemeye gittikleri restoranın neonazi gösteriden dolayı güvenlik nedeniyle polisin kapattığını anlatan Kesici, gösteriye hiçbir basın organının yer vermediğini söyledi.
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