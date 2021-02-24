Instagram ve Facebook’tan bir garip karar

INSTAGRAM, “Toplumsal yönetmenliğimize aykırı olduğu için yayınını kaldırdık. Bu düzenlemeyi, Instagram’daki topluluğumuzu desteklemek ve korumak için yaptık” denildi. Monitor programının sunucusu ve yönetici Georg Restle ise hem Facebook’a hem de Instagram’a tepki gösterdi. Restle, Twitter hesabından “Hey Instagram, Facebook, özellikle de Hanau’daki ırkçılık üzerine hazırladığımız filmimiz mi sizin yönetmeliğinize ters düşüyor? Siz ciddi misiniz?” diye sordu. Restle bununla da kalmadı ve Facebook’tan hazırladıkları programın yönetmeliğe nasıl ters düştüğünü daha net açıklamasını istedi. Ancak ne Facebook ne de Instagram’dan yanıt alamadı.





Monitor programında 28 Ocak’ta yayınlanan özel yayında 2020’de yaşanan Hanau’daki ırkçı saldırıdaki resmi kurumların hataları sorgulanmıştı. Monitor’u haber programını bu linkten izleyebilirsiniz: https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/hanau-versaeumnisse-100.html