İlk 10 zengin arasına girdiler

YILIN ikinci çeyreğine ait bilançoyu açıklayan Mainz merkezli BioNTech, 2.8 milyar euro net kâr elde edildiğini duyurdu. İlk çeyrekde de 3.9 milyar euro kâr açıklayan şirket yönetimi, tüm yıl için beklentisini 15.9 milyar euroya yükseltti. Beklenenden daha fazla kâr açıklanması üzerine New York Borsası’ndaki BioNTech hisseleri tavan yaptı. Nasdaq’da işlem gören hisseler yüzde 12’ye varan değer kazanarak aktüel olarak 372 euroya, toplam borsa değeri ise 100 milyar doların üzerine çıktı. Bloomberg ve Forbes listelerine göre BioNTech’in yüzde 17’sine sahip olan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin kişisel serveti de 14 milyar euro dolayına yükseldi ve Almanya’da en zenginler listesinde 8’inci sıraya yerleşti. mRNA teknolojisi ile aşı üretiminin yanı sıra kanser araştırmaları da yapan BioNTech’in kuruluşundan bu yana yatırım yapan ve hisselerin yarıya yakınına sahip olan Strüngmann kardeşlerin serveti ise 40 milyar euro seviyesine çıkarak Almanya’da zenginler listesinde 2’inci sıraya yükseldi.

mRNA GRİP İÇİN DE KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre BioNTech aşısı şimdiye kadar 100 kadar ülkeye 1 milyar dozun üzerinde dağıtım yaptı. Yapılan yeni sözleşmelerle gelecek yıllar için 3 milyar doz aşı sevkiyat bağlantısı kuruldu. Şirketin gelecek yıl içerisinde aşı üretim kapasitesini 4 milyar doz seviyesine çıkaracağı belirtilirken, BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser tedavileri için araştırmaları süren mRNA bazlı ilaçlarını da yakın bir gelecekte kullanıma açacaklarını söyledi.

Malarya ve grip hastalıkları için de yeni araştırma aşamalarında olduklarını açıklayan şirket yönetimi, mRNA teknolojisinin bu yıl sonlarına doğru grip aşıları için de deneneceğini duyurdu.