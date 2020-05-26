İki eyalette hiç yok, Berlin korkuttu!

ALMANYA’da koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde 432 arttı. 45 can kaybı yaşandı. Toplam vaka sayısı 179 bin, ölü sayısı 8 bin 302 oldu. Ölüm oranı yüzde 3.9 olarak açıklandı. Son 24 saatte Hamburg ve Mecklenburg Vorpommern Eyaletleri’nde hiç yeni vaka çıkmazken, Bremen’de ise sadece 1 yeni vaka kaydedildi. Koronavirüs vaka ve ölenlerin sayısı eyaletlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. En fazla vaka ve ölü sayısı üç eyalette: Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg. Berlin’de son günlerde vaka artışı ve bulaşma değerinin yükselmesi uzmanları endişelendirdi. Berlin’de kısaca R olarak adlandırılan bulaşma değeri 1.37’ye yükseldi. Bir hasta birden fazla insana virüsü bulaştırıyor demektir.

EYALET EYALET SON DURUM

Vaka ve ölü sayıları eyaletlere göre şöyle:

Baden Württemberg: Vaka sayısı bir günde 35 arttı. Toplam vaka: 34 bin 466. Ölü sayısı: bin 707. Son 7 günde vaka sayısı artışı 368.

Bavyera: Vaka sayısı bir günde 130 artarak, toplam 46 bin 456’ya yükseldi. Ölü sayısı ise 2 bin 401. Son 7 günde vaka sayısı artışı 738.

Berlin: Bir günde vaka sayısı 10 arttı ve toplam 6 bin 652’ye ulaştı. Ölü sayısı bin 191. Son 7 günde vaka artışı 155.

Brandenburg: Bir günde vaka sayısı 22. Toplam vaka 3 bin 236. Ölü sayısı 2 bin 154. Son 7 günde vaka artışı 29.

Bremen: Bir günde tek bir vaka. Toplam bin 313 vaka. Ölü sayısı 42. Son 7 günde vaka artışı 75.

Hamburg: Hiç yeni vaka yok. Toplam vaka 5 bin 69. Ölü sayısı 241. Son 7 günde vaka artışı 23.

Hessen: Bir günde yeni vaka 34. Toplam vaka 9 bin 804. Öiü sayısı 462. Son 7 günde vaka artışı 336.

Mecklenburg Vorpommern: Hiç yeni vaka yok. Toplam vaka 760. Ölü sayısı 20. Son 7 günde vaka artışı 10.

Aşagı Saksonya: Bir günde yeni vaka sayısı 68. Toplam vaka 11 bin 646. Ölü sayısı 574. Son 7 günde vaka artışı 361.

Kuzey Ren Vestfalya: Bir günde yeni vaka 97. Toplam vaka 37 bin 395. Ölü sayısı bin 571. Son 7 günde vaka artışı 769.

Rheinland Pfalz: Bir günde yeni vaka sayısı 4. Toplam vaka 6 bin 600. Ölü sayısı 228. Son 7 günde vaka artışı 82.

Saarland: Bir günde yeni vaka sayısı 11. Toplam vaka 2 bin 727. Ölü sayısı 158. Son 7 günde vaka sayısı 22.

Saksonya: Bir günde yeni vaka sayısı 5. Toplam vaka 5 bin 236. Ölü sayısı 207. Son 7 günde vaka artışı 89.

Saksonya Anhalt: Bir günde yeni vaka sayısı 4. Toplam vaka bin 698. Ölü sayısı 54. Son 7 günde vaka artışı 19.

Schleswig Holstein: Bir günde yeni vaka sayısı 5. Toplam vaka 3 bin 67. Ölü sayısı 139. Son 7 günde vaka artışı 64.

Thüringen: Bir günde yeni vaka sayısı 6. Toplam vaka 2 bin 877. Ölü sayısı 153. Son 7 günde vaka artışı 120.

Pazartesi günü 6 eyalette hiç can kaybı olmadı. İyileşen hasta sayısı 800 artarak, 162 bine yükseldi. Ülkedeki aktif vaka sayısı 8 bin 700’e geriledi.