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HABERLERAvrupa Haberleri

‘İç savaş’ çağrısı ortalığı karıştırdı

#Almanya#TELEGRAM#Afd
‘İç savaş’ çağrısı ortalığı karıştırdı

Almanya’da yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı AfD’nin Bavyera Teşkilatı üyelerinin, ‘darbe’ çağrısında bulunması ortalığı karıştırdı.

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TELEGRAM grubunda yazışmaları ortaya çıkan bazı AfD’lilerin “İç savaş olmadan sistem değişmeyecek” şeklinde görüşler paylaşması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), bir kısım faaliyetleri iç istihbarat tarafından gözlem altında olan AfD’nin tümden izlenmesi gerektiğini belirtti. AfD’lilerin söylemlerinin son derece endişe verici olduğunu kaydeden Hermann, söz konusu çağrıların sadece basit taraftarlardan değil, aynı zamanda partinin yönetim kademelerinden geldiğine dair emareler olduğunu, bunun da anayasal düzen için büyük tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

‘İç savaş’ çağrısı ortalığı karıştırdı
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann

AfD’den gelebilecek tehlikeler hakkında uzun zamandır uyarılarda bulunduklarını belirten Herrmann, “Tehditlerin doğruluğunun güvenlik birimleri tarafından onaylanması durumunda, kuzu postu altında kurtların dolaştığına dair yeni kanıtlar ortaya çıkmış olacak” dedi. Bavyera Radyosu’nun haberine göre aralarında üst düzey parti üyelerinin de bulunduğu AfD’lilerin ‘alternatif haber grubu’ adı altında Telegram grubu oluşturdukları ve burada yaptıkları yazışmalarda darbe ve ihtilalden söz ettikleri belirtilmişti.

 

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#Almanya#TELEGRAM#Afd

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