Herkesin gözü bu toplantıda

BAŞBAKAN Angela Merkel bugün saat 14.00’te eyalet başbakanlarıyla yapacağı telekonferansta sokağa çıkma yasağını görüşecek. Telekonferansa Maliye Bakanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in de katılması bekleniyor. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, halkın cumartesi günü göstereceği tavra bakıp ona göre karar vereceklerini söylemişti. Bunun yanında başta Bavyera olmak üzere 7 eyalet bu toplantıyı beklemeden sokağa çıkmaya önemli kısıtlamalar getirdi. Bugün Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı telekonferanstan uygulamanın tüm ülke genelinde geçerli olmasına karar verilmesi bekleniyor.