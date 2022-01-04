Her iki kişiden biri yaşlılıkta yoksulluktan korkuyor

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YouGov Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre katılanların yüzde 43’ü gelecek endişesi yaşıyor. Anket sonucuna göre diğer bir kaygının ise sağlık konularında yaşandığı belirtildi. Özellikle kadınların gelecekten endişe duyduğu, ankete katılan kadınların yüzde 47’sinin gelecekte finansal sorun yaşayacaklarını düşündükleri söylenirken, erkeklerin yüzde 39’unun aynı kaygıyı taşıdığı ifade edildi.

GENÇLER EK TEDBİR ALIYOR

Gelecekte yaşanacağı ifade edilen yoksullaşma tehlikesine karşı önlem alınıyor mu sorusuna ise katılımcıların sadece yüzde 25’inin evet dediği bildirildi. Özellikle gençlerin ileride ortaya çıkabilecek finansal sorunlar için ek tedbir almada gayret gösterdiği kaydedildi.