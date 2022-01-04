Her iki kişiden biri yaşlılıkta yoksulluktan korkuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Kritik görüşme İşte ilk görüntülerKritik görüşme! İşte ilk görüntüler#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladıCumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip talimat verdi... Proje başladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
HABERLERAvrupa Haberleri

Her iki kişiden biri yaşlılıkta yoksulluktan korkuyor

#Almanya#Yougov Araştırma Şirketi#Yaşlılık
Her iki kişiden biri yaşlılıkta yoksulluktan korkuyor

Almanya’da yapılan bir kamuoyu yoklamasında her iki kişiden birinin yaşlılıkta yoksullaşmaktan korktuğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

YouGov Araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre katılanların yüzde 43’ü gelecek endişesi yaşıyor. Anket sonucuna göre diğer bir kaygının ise sağlık konularında yaşandığı belirtildi. Özellikle kadınların gelecekten endişe duyduğu, ankete katılan kadınların yüzde 47’sinin gelecekte finansal sorun yaşayacaklarını düşündükleri söylenirken, erkeklerin yüzde 39’unun aynı kaygıyı taşıdığı ifade edildi.

GENÇLER EK TEDBİR ALIYOR
Gelecekte yaşanacağı ifade edilen yoksullaşma tehlikesine karşı önlem alınıyor mu sorusuna ise katılımcıların sadece yüzde 25’inin evet dediği bildirildi. Özellikle gençlerin ileride ortaya çıkabilecek finansal sorunlar için ek tedbir almada gayret gösterdiği kaydedildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Yougov Araştırma Şirketi#Yaşlılık

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch