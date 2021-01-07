MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHalk aşı mecburiyetine karşı
GeriAvrupa Halk aşı mecburiyetine karşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Halk aşı mecburiyetine karşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halk aşı mecburiyetine karşı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da ‘Koronavirüse karşı aşı zorunlu olsun mu?’ tartışmaları üzerine yapılan ankette halkın büyük çoğunluğu buna karşı çıktı.

YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 56’sı aşının zorunlu olmasına karşı. Yüzde 33’ü aşının zorunlu olmasını isterken, yüzde 11’i ise bu konuda bir görüş belirtmedi. Aşı olanlara avantaj tanınmasına da büyük çoğunluk hayır diyor. Restoran, kafe, otel ve uçak şirketlerinin sadece aşı olanları almasına yüzde 62’si karşı çıkıyor. Aşı olanların imtiyazlı olmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 6. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Aşı mecburiyeti olmayacak. Bu konuda başka haber ve yorumlar yanlış” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle