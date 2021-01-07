Halk aşı mecburiyetine karşı

YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 56’sı aşının zorunlu olmasına karşı. Yüzde 33’ü aşının zorunlu olmasını isterken, yüzde 11’i ise bu konuda bir görüş belirtmedi. Aşı olanlara avantaj tanınmasına da büyük çoğunluk hayır diyor. Restoran, kafe, otel ve uçak şirketlerinin sadece aşı olanları almasına yüzde 62’si karşı çıkıyor. Aşı olanların imtiyazlı olmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 6. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Aşı mecburiyeti olmayacak. Bu konuda başka haber ve yorumlar yanlış” dedi.