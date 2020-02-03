Gıda ürünlerine zam mı geliyor?

ÜLKEDE gıda ticaretinin yüzde 85’ini elinde tutan Lidl, Aldi, Edeka, Rewe gibi büyük süpermarket temsilcileriyle yapılan zirveye, Tarım Bakanı Julia Klöckner ile Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de katıldı. Zirve, kamuoyunda gıda ürünlerine zammın önünü açacağı endişelerine yol açtı. Başbakan Merkel, toplantının hedefinin üreticilerle gıda ticareti yapanlar arasında adil ilişkilerin sağlanması olduğunu açıkladı. Zirvede, gıda endüstrisini çiftçilerle adil bir ticari ilişkiye çağıran Merkel, devlet tarafından belirlenen bir asgari fiyat uygulamasını ise reddetti. Başbakan Merkel, çiftçilerin de yeteri kadar para kazanması gerektiğini vurguladı.

Tarım Bakanı Klöckner ise et, sebze ve meyve için süpermarketlerin çiftçilere daha fazla para ödemesinden yana. Klöckner, süpermarket zincirleriyle çiftçiler arasında adil bir ticari ilişki sağlanması yolunda yasal düzenlemeleri bu yıl içinde uygulamaya koymak istediklerini söyledi.





20 YIL ÖNCESİNDEN AZ

Çiftçiler, süpermarketlerin fiyatları belirlemesinden şikâyetçi ve bunun sonucunda çok sayıda üreticinin iflas ettiği görüşünde. Bu nedenle fiyat baskısının kaldırılmasını istiyor. Thünen Enstitüsü’nin hesaplarına göre çiftçiler ürünleri için bugün 20 yıl öncekinden daha az para alıyor. 20 yıl önce bir Euro’nun 25 centi çiftçiye giderken, 2018’de çitçiye düşen pay 21 Cent. Tüketiciyi Koruma Dernekleri de üreticilerle süpermarketler arasında adil ticari şartların yaratılmasını talep etti. Dernekler, çiftçiye fiyat baskısının hayvan ve çevre korumasına da zarar verdiği görüşünde.

REWE süpermarketler zinciri Başkanı Lionel Souque ise fiyatları perakende ticaretin şekillendirmesini savundu ve uygun gıda fiyatlarının yoksul insanların sağlıklı beslenmesine imkân sağladığını vurguladı. Souque, bunu gelecekte de güvence altına almak istediklerini söyledi.