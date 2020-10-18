Genel kurul öncesi gençlerle buluştular

SOSYAL medya hesapları üzerinden yapılan yayında üç adayın da performansı çok başarılı bulunmadı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet, rakiplerinin siyasi kariyerleri boyunca önemli sorumluluklarda bulunmadıklarına dikkati çekerken, kendisinin KRV eyaletine başbakanlık görevini yürüttüğünü belirterek CDU’yu da yönetecek tecrübeye sahip olduğuna işaret etti. Salgın dönemindeki icraatlarını da anlatan Laschet, çevre ve iklim koruma politikalarına değindi. Laschet, zor durumdaki işletmelere destek vereceğini ve Almanya’da bürokrasiyi azaltacağını kaydetti.

‘BU ÜLKE ÇOK YAVAŞLADI’

Laschet’ten sonra söz alan Friedrich Merz ise konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomi politikalarına değindi. CDU içinde Başbakan Angela Merkel’i eleştiren isim olarak öne çıkan Merz, Merkel’in siyaseti bırakmasıyla onun politikalarının sona ermeyeceğini, aksine yenileneceğini belirterek başbakana sempati taşıyan üyelerin desteğini almaya çalıştı. Merz, “Bu ülke çok yavaşladı” dedi. En son söz alan Norbert Röttgen ise konuşmasında parti içinde kadınların daha fazla görünür pozisyonda görev almasını sağlayacağını söyledi. Röttgen, “Gelecekte iş hayatı daha çok dijitalleşecek, daha çok esnekleşecek ve umarım daha çok kadınsı olacaktır” sözleriyle iş hayatında kadınların daha fazla sorumluluk almasını sağlayacak politikaları önemsediğinin mesajını verdi. Röttgen daha önce de yaptığı konuşmalarda CDU’da gençlerin ve kadınların daha fazla sorumluluk alması için fırsat sağlanması gerektiğini vurgulamıştı. Üç adayın da konuşmaları ve mesajları partili gençler üzerinde çok etki yapmadığı şeklinde yorumlandı.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’ın geçen şubat ayında liderlik koltuğunu bırakacağını ve başbakan adayı olmayacağını açıklaması üzerine, nisan ayında olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ancak korona salgını nedeniyle nisanda yapılması planlanan genel kurul, 4 Aralık’a ertelendi.