Gelecek hafta KRV’de seçim var!

ALMANYA’da korona krizi ülkede siyasi havayı nasıl etkiledi? Bu sorunun ilk somut cevabını gelecek hafta pazar günü Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yapılacak belediye seçim sonuçları verecek. 18 milyon nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya Almanya’nın en büyük eyaleti ve bu eyaletteki seçimler Almanya’daki genel seçimler için de test olarak görülüyor. Belediye seçimleri öncesi eyalet Başbakanı ve Hristiyan Birlik partilerinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde federal başbakan adayı Armin Laschet bir basın toplantısı düzenleyerek, güncel siyasi konular üzerine açıklamalarda bulundu. Laschet, perşembe günü eyaletin Solingen kentinde yaşanan, 5 çocuğun cesedinin bulunduğu vahim olayın eyaleti derinden sarstığını söyledi ve olayın tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulacağını vurguladı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Cumartesi günü Berlin’de korona önlemleri karşıtı gösteride bir grup aşırı sağcının Federal Meclis’i basmak istemesinin endişe verici olduğunu belirtti ve “İmparatorluk bayrakları, imparatorluk savaş bayrakları ve Almanya’da karanlık bir tarihi döneme ait sembollerle” meclis merdivenlerinin işgal edilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Laschet, “Herkes gösteri yapabilir. Herkes hükümeti protesto edebilir Almanya’da. Ama kurallar içinde” dedi.