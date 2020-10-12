Geceleme yasağına isyan: ‘Davalar yolda’

ALMANYA’da sonbahar tatili başladı. Siyasiler, “Tatili yurt dışında değil, ülke içinde geçirin” çağrısı yaptı. Ancak ülke içinde korona vakaları hızla yükseliyor. Son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 korona vakasının aşması üzerine riskli bölge kapsamına alınan Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart gibi büyük kentlere Münih de eklendi. Riskli kent listesine her gün yenileri ekleniyor. Geçen hafta eyaletler ülke içindeki riskli bölgelerden gelenlere, eğer ellerinde 48 saati geçmemiş negatif testleri yoksa geceleme yasağı kararı aldı. Ancak şimdi bu kararın geri alınması isteniyor.





YASALARA AYKIRI

Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Burkhard Jung, “Karar iyi düşünülmemiş. Tekrar gözden geçirilmeli. Virüsün otel, otobüs ya da trenlerde yayıldığına dair bir bilgi yok” derken, Berlin eyalet Başbakanı Michael Müller, “Federal düzeyde vakaların nasıl arttığını görüyoruz. Berlin’le Brandenburg arasında geceleme yasağının hiçbir anlamı yok” sözleriyle yasağı eleştirdi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de geceleme yasağı konusunu çarşamba günü Başbakan Angela Merkel’le eyalet başbakanları arasında yapılacak korona zirvesinde gündeme getireceklerini söyledi. Geceleme yasağı üzerine çok sayıda iptaller geldiğini ve sektörde iflasların artacağını belirten Almanya Otelciler ve Lokantacılar Birliği (Dehoga) Müdürü İngrid Hartges, “Yasağa karşı davalar yolda” dedi. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki geceleme yasağının yasalara aykırı olduğunu açıkladı.





VİRÜS AYRIM YAPMIYOR

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ise geceleme yasağını savundu ve doğru bir karar olduğunu söyledi: “Mecklenburg Vorpommern eyaletinde korona değeri 5, Berlin’de ise 60’ın üzerinde. Bu kadar fark durumunda herkes kendini korumakla yükümlü. O zaman böyle bir uygulama kaçınılmaz.” Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Carola Reimann da geceleme yasağını savundu. Yurt dışından riskli ülkelerden gelenlerden negatif test istenirken, ülke içindeki riskli bölgelerden istenmemesinin doğru olmayacağını belirten Reimann, “Virüs yerli veya yabancı arasında ayrım yapmıyor” diye konuştu.