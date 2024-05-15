Freiheit (Özgürlük) yolda

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KİTABIN, merkezi Köln’de bulunan Kiepenheuer&Witsch Yayınevi tarafından 26 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülerek okuyucuyla buluşacağı açıklandı.2005-2021 yıllarında Almanya Başbakanı olarak görev yapan ve yalnız Almanya’nın değil, dünya politikasını da diğer liderlerle birlikte uzun süre şekillendiren Angela Merkel’in ‘Freiheit’ (Hürriyet-Özgürlük) adı altında yayımlanacak kitabında, bilinmeyen nelere yer verdiğini okumayı, herkes gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum.Yayınevi yöneticisi Kerstin Gleba’nın verdiği bilgilere göre, Merkel’in anılarını ancak yaklaşık 700 sayfaya sığdırdırabildiği kitabı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’nın yanı sıra büyük bir bölümü Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’un üzerinde ülkede farklı dillerde yayımlanacak.Evet...‘Freiheit’ (Hürriyet-Özgürlük) yolda.Neden ‘Freiheit’?Angela Merkel, 17 Temmuz 1954 tarihinde özgürlükler ülkesi Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Hamburg kentinde dünyaya geldi.O zamanlar soyadı Kasner olan Angela henüz birkaç haftalıkken, Latince ve İngilizce öğretmeni olan annesi ile Protestan papazı babası, Doğu Almanya (DDR) olarak bilinen Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin Quitzow köyüne taşındı.İlk ve ortaöğrenimini Templin’de yaptı ve daha sonra Leipzig’deki Karl Marx Üniversitesi Fizik Fakültesi’ni bitirdi.Okul arkadaşı Ulrich Merkel ile 1977’de evlenerek Merkel soyadını aldı.1981 yıkında boşandıkları halde soyadını bırakmadı.Doktorasını da Berlin-Adlershof’daki DDR Bilim Akademisi’nde yaptı.Öğrencilik döneminde Komünist Gençlik Birliği bünyesindeki Özgür Alman Gençliği’nde aktif görevler üstlendi.Ve 1989 yılında Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde başlayan ‘silahsız devrim hareketi’ sırasında ‘demokrasi sevdalılarıyla’ birlikte Angela Merkel de sokaklara çıktı.‘Demokratik Atılım’ (DA) hareketinde yer aldı.

1990’DA CDU’DAN MİLLETVEKİLİ OLDU

Ve 9 Kasım 1989’da Almanya’yı Almanya’dan, Almanları Almanlardan, Berlin’i Berlin’den ayıran duvarlar çöküp Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde 18 Mart 1990’da ilk ‘özgür seçim’ yapıldıktan sonra Angela Merkel, kendisini aktif politikanın içinde buldu.

Ve Angela Merkel, Lothar de Maiziere başbakanlığında oluşturulan hükümetin sözcü yardımcısı oldu.

Eski Doğu Almanya, 3 Ekim 1990’da iki Almanya’nın Almanya Federal Cumhuriyeti çatısı altında birleşmesiyle tarihe karışırken, Angela Merkel kendisini aktif politikanın içinde buluverdi.

2 Aralık 1990’da Birleşik Almanya’da yapılan ilk genel seçimde Angela Merkel CDU’dan milletvekili seçildi.

Ve ‘Maedchen’ (kız çocuğu) diyerek elinden tutan dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Merkel’e önce Federal Kadınlar ve Gençlik Bakanı, daha sonra da Federal Çevre, Doğa Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanı olarak görev verdi.

Daha sonraki yıllarda kendi yolunu çizen Angela Merkel, önce CDU Genel Sekreteri, sonra CDU Genel Başkanı ve 2005 yılında da Almanya Başbakanı oldu.

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Angela Merkel, ‘CDU’nun ilk kadın Genel Sekreteri’, ‘CDU’nun ilk kadın Genel Başkanı’, ‘Almanya’nın ilk kadın Başbakanı’ ve ‘Almanya’nın Doğu’lu ilk Başbakanı’ olarak tarihe geçti.

Angela Merkel, yaşamının 35 yılını komünist güdümlü, otoriter rejimin hakim olduğu eski Doğu Almanya’da, 35 yılını da özgürlükçü, demokratik hukuk devleti Almanya Federal Cumhuriyeti’nde geçirdi.

Her iki sistemde de yaşayan ve hürriyetin-özgürlüğün ne olduğunu çok iyi bilen Angela Merkel, işte o yüzden olacak ki, anılarını içeren kitabına ‘Freiheit’ (Hürriyet-Özgürlük) - Anılar 1954-2021 adını verdi.

Merkel, henüz piyasada olmayan kitabında, “Özgürlüğün demokratik koşullara ihtiyacı vardır, demokrasisiz özgürlük olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları korunamaz” diyor.

“Özgürlük benim için öğrenmeyi hiç bırakmadan sürdürmek, durmak zorunda kalmamak, aksine politikadan ayrılsan bile devam etmek demektir” diyor.

Daha neler, neler?

Angela Merkel’in çocukluğundan gençliğine, bilimden siyasete, ‘muhtemelen’ parti içi ve partiler arası olduğu gibi, ‘açık ve gizli rakipler’ arası yaşanan kavgaların da yer aldığı anılarını içeren ‘Freiheit’ merakla bekleniyor.