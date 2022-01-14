Fransa’da eğitimciler ve veliler sokağa indi

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Fransa’nın başkenti Paris’te öğretmen ve veliler sokağa indi. Öğretmenler protestoda, devletin kendilerini korumadığını, okullara sadece kumaş maske dağıttıklarını ve Kovid-19’un Omikron mutasyonu vakaları artarken gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti. Fransa’daki veliler eğitimde tedbir alınmaması nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda karmaşa yaşadıklarını belirtti. Fransa’da okullar grev kararı alırken, Fransa Milli Eğitim Bakanı Bakanı Jean-Michel Blanquer öğretmenleri ‘virüse karşı grev yapmakla’ suçladı. Başta öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından eleştirilen Eğitim Bakanı Blanquer hakkında öğretmenler, istifa talebinde bulundu. Fransa’da 5. Cumhuriyet döneminin en önemli grevlerinden birinin yaşandığına dikkat çekilen gösteride taşınan pankartlarda 48 bin 950 okulun en az yarısının kapandığı kaydedildi.