Frankfurt’ta Türk tiyatrosu günleri başlıyor

FRANKFURT’TA bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ‘Türk Tiyatro Festivali’ kapsamında kent içindeki iki ve komşu kent Rüsselsheim’daki tiyatro salonlarında sahnelenecek oyunlar ve atölye çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’den Frankfurt’a 150 tiyatrocu gelecek. İstanbul, Ankara ve Eskişehir’deki çeşitli tiyatrolardan ikisi çocuklar için olmak üzere toplam sekiz oyunun sergileneceği festival 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 29 Mart pazar günü sona erecek. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB’nin (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) desteğiyle düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu, oyunların hepsinin Almanca üst yazılı olduğunu vurguladı.

“Amacımız Türk tiyatrosunun varlığını Avrupa’da göstermek. Böylece bir yandan Türkçe’nin ve Türk kültürünün Avrupa’da yaşanmasına katkıda bulunuyoruz, diğer yandan da Türk ve Alman tiyatroseverleri Türk tiyatrosunun saygın eserlerini izlemek üzere bir araya getiriyoruz” diyen Kellecioğlu, festivalin açılışına Türk tiyatrosunun yaşayan devlerinden Haldun Dormen’in de bizzat katılacağını, bir diğer tiyatro büyüğü Ayla Algan’ın da katılmasını beklediklerini söyledi.