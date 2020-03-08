Frankfurt’ta Türk tiyatrosu günleri başlıyor

Festivale ve tiyatro sanatına katkıda bulunan kişilere ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödüllerinin de açılış ve kapanış etkinlikleri sırasında verilecek. Kellecioğlu, “Festival hem Türkiye, hem de Almanya için çok önemli. Özellikle büyük sorunların yaşandığı bugünlerde ne kadar gerekli olduğu görülüyor” dedi. Bundan önceki festivallerde seyircilerin yüzde 30’unu Almanların oluşturduğunu belirten Kellecioğlu, “Tiyatro bir araya getiriyor, birleştiriyor. Salonlarımızda Alman seyircinin Türk tiyatrosuyla buluşması bizim için çok önemli” diye konuştu.