Frankfurt’ta Türk tiyatrosu günleri başlıyor

Her yıl Türkiye’den çeşitli tiyatroların büyük oyunlarını Frankfurt ve çevresindeki tiyatroseverlerle buluşturan ‘Türk Tiyatro Festivali’ 20 Mart Cuma günü başlıyor. Festival kapsamında Frankfurt ve Rüsselsheim’daki üç tiyatroda ikisi çocuklar için olmak üzere sekiz oyun sahnelenecek. Başta Haldun Dormen olmak üzere Türk tiyatrosunun önde gelen isimleri de festival günlerinde Frankfurt’ta olacak.
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Festival, 20 Mart cumartesi günü ‘Gallus Teather’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nun oyunlarından ‘Eyvah Nadir’le başlayacak. Ahmet Metin Önel’in kaleme aldığı ve Ali Meriç tarafından yönetilen ‘Eyvah Nadir’de oyunculuğu Koray Karaca üstleniyor. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin Onursal Başkanı Haldun Dormen’in açılıştan sonra oyunu izlemesi ve daha sonra da ‘fuaye sohbeti’ne katılması bekleniyor.
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İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren sanat merkezi ‘1001 Sanat’ın oyunlarından ‘Dönme Dolap’, 21 Mart Cumartesi günü yine ‘Gallus Theather’da sahnelenecek. Erich Aussous’un yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçe’ye çevirdiği iki kişilik oyun Özgür Yetkinoğlu tarafından yönetiliyor. Oyuncular ise Sedef Şahin’le Sinan Albayrak.
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Ankara Devlet Tiyatrosu’nun kalabalık kadrolu büyük oyunu ‘Leyla İle Mecnun’, 22 Mart pazar günü Rüsselsheim Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek. İskender Pala tarafından yazılan oyunun yönetmeni Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt. Büyük aşk efsanesini sahnede canlandıracak oyunlar şunlar: Muzaffer Saygı, Cihan Kaymak, Cansunur Şimşek, Şahnur Dedeoğlu Kudat, Pınar Uslu, Mehmet Tolga Günay, Baran Abdullah Şahin, Özlem Kalkan, Ümit Sert, Umut Yüksel, Pelin Caba Özveren, Murat Karahan, Zeynen Halvaş.
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İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren ‘Performance of Anatolia’nın oyunu ‘Plastik Aşklar’, 27 Mart Cuma günü Frankfurt’ta ‘Fliegende Volksbühne’ tiyatrosunda sahneleniyor. Senaryosunu Ali Cüneyd Kılıcoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini ise Orçun Ucal’ın üstlendiği ‘Plastik Aşklar’da seyirci karşısına çıkacak oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören…
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Ankara’dan ‘Pandora Sahne Merkezi’nin oyunu ‘Gurbet’ 28 Mart Cumartesi günü ‘Frankfurt Fliegende Volksbühne’de sahnelecek. Oyunda, Türkiye’den başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya 60’lı yıllarda başlayan iş gücü göçünün öyküsü işleniyor.
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Festival ‘Frankfurt Fliegende Volksbühne’de sahnelenecek ‘Hisse-i Şayia’ oyunuyla sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunu Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da geçen bir evlilik konulu bir komedi. İ.Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı, Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği ‘Hisse-i Şayia’nun oyuncuları şöyle: Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetcioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zihni Göktay.
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Festival programındaki iki çocuk oyunu var. Eskişehir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nun oyunu ‘Geçmem Gerek’, 22 Mart Pazar ve 23 Mart Pazartesi günleri ‘Gallus Teather’da sahnelenecek. İkinci çocuk oyunu ‘Rafadan Tayfa’ ise ‘Frankfurt Fliegende Volksbühne’ tiyatrosunda 28 Mart Cumartesi günü iki kez sahnelenecek.
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Oyunların yanı sıra, tiyatro sanatçısı Beyti Engin’in ‘Oyunculukta Karakter Tasarımı’ (21 Mart), pantomim sanatçısı Okan Patirer’in ‘Pandomim, Clown, Fiziksel Tiyatro Teknikleri ile Kurgulanmış Bir Beden Farkındalık’ (23 Mart), festivalin danışmanlığını ve koordinatörlüğünü yapan Nur Onur’un ‘Sahne Sanatlarında Beden ve İletişim’ (24 Mart), tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor ve yönetmen Hilal Saral’ın ‘Kamera Önü ve Sahne Oyunculuğu’ (25 Mart), terapist ve kişisel gelişim uzmanı Sibel Mayalı’nın ‘Oyunculukta Kişisel Gelişim’ (26 Mart) atölyeleri gerçekleştirilecek.
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Festivale ve tiyatro sanatına katkıda bulunan kişilere ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin ödüllerinin de açılış ve kapanış etkinlikleri sırasında verilecek. Kellecioğlu, “Festival hem Türkiye, hem de Almanya için çok önemli. Özellikle büyük sorunların yaşandığı bugünlerde ne kadar gerekli olduğu görülüyor” dedi. Bundan önceki festivallerde seyircilerin yüzde 30’unu Almanların oluşturduğunu belirten Kellecioğlu, “Tiyatro bir araya getiriyor, birleştiriyor. Salonlarımızda Alman seyircinin Türk tiyatrosuyla buluşması bizim için çok önemli” diye konuştu.
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Festival kapsamındaki atölyelerin de özellikle genç sanatçılar ve sanatçı adaylarının yoğun ilgisini çektiğini belirten Kellecioğlu şöyle devam etti: “Bunun için her yıl Amsterdam’dan, Nürnberg’den ve diğer kentlerden buraya gelen misafirlerimiz var. Bu ilginin büyüklüğü bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” Festival kapsamındaki oyunların biletlerinin yarısının şimdiden satıldığını söyleyen Kellecioğlu, ‘koranavirüs salgını’ nedeniyle Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü’yle temas halinde olduklarını söyledi.