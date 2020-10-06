Eyaletler arası kurallar karmaşası

ÜLKEDE riskli bölgeleri, bulaşıcı hastalıkların takibi ve önlenmesinden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü belirliyor. Bunun için de son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına 50 vaka sayısını kıstas olarak alıyor. Bu sınırın üzerinde vakanın yaşandığı yerleri riskli bölge olarak tanımlıyor. Başkent Berlin’de Mitte, Neukölln ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinde korona vakaları bu sınırın üzerinde. Mitte’de 59.6, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde 53.7, Neukölln’de ise 51.5. Rheinland Pfalz ile Schleswig Holstein eyaletleri bu ilçelerden kendi eyaletlerine gelenleri 14 gün karantinaya gönderiyor. Eğer ellerinde üzerinden 48 saat geçmemiş negatif test sonucu varsa, karantina süresini 5 günle sınırlıyor. Karantina uygulaması sadece bu ilçelerde oturanlar için geçerli değil. Bu ilçelere gidip 48 saatten fazla kalanlar da iki eyaletin sınırları içine girdiklerinde karantinaya girmek zorunda. Karantina şartı korona vakalarının sınırın üzerinde olduğu Bavyera’daki Rhön Grabfeld ilçesi Kuzey Ren Vestfalya’nın Hamm ve Remscheid kentleri için de geçerli.

NEGATİF TEST YETERLİ

İki eyaletin dışındaki diğer eyaletler ise riskli bölgelerden gelenlerden güncel negatif test sonucu istiyor. Mecklenburg Vorpommern eyaleti Berlin’i bir bütün olarak değerlendirdiklerini ve bu nedenle karantina uygulamadıklarını açıkladı. Berlin’in genelinde son 7 günde 100 bin nüfus başına düşen korona vaka ortalaması 34.5. Bu nedenle Berlin’den gelenlere bu eyalette bir kısıtlama yok. Farklı uygulama bilgi karmaşasına yol açtığı gibi halk arasında uygulamaların kabul görmesini de zorlaştırıyor. “Ülke dışındaki riskli bölgelerden gelenlere uygulanan karantina şartının ülke içindeki riskli bölgeler için de geçerli olması gerekir” tartışmalarına yol açıyor.