Ev tadilatıyla ilgili Yargıtay’dan emsal karar...

MAHKEME gerekçeli kararını ayrıntılı olarak 8 Temmuz’da açıklayacak. Konut kiralamada ve tahliyesinde evin badanası gibi tamirat ve tadilat konusunda kiracılar ve ev sahipleri sık sık karşı karşıya geliyordu. Yargıtay, kiracının tamiratı veya badanası yapılmamış konut kiralaması durumunda tahliye sırasında konutun badanasından veya tamiratından sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Uzun süre evde kiracı kalacak olanların ise evin tamiratını ev sahibinden talep edebileceğini belirten Yargıtay, bu durumda kiracının ev sahibiyle birlikte maliyete katılmasını da zorunlu kıldı.