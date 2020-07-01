MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEv tadilatıyla ilgili Yargıtay’dan emsal karar...
GeriAvrupa Ev tadilatıyla ilgili Yargıtay’dan emsal karar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Ev tadilatıyla ilgili Yargıtay’dan emsal karar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev tadilatıyla ilgili Yargıtay’dan emsal karar...
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Yargıtay, çarşamba günü verdiği kararla kiralanan evin duvarlarına badana veya kağıt yapılması sorumluluğunun, duruma göre hem kiracının hem de ev sahibinin sorumluluğunda olduğuna hükmetti.

MAHKEME gerekçeli kararını ayrıntılı olarak 8 Temmuz’da açıklayacak. Konut kiralamada ve tahliyesinde evin badanası gibi tamirat ve tadilat konusunda kiracılar ve ev sahipleri sık sık karşı karşıya geliyordu. Yargıtay, kiracının tamiratı veya badanası yapılmamış konut kiralaması durumunda tahliye sırasında konutun badanasından veya tamiratından sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Uzun süre evde kiracı kalacak olanların ise evin tamiratını ev sahibinden talep edebileceğini belirten Yargıtay, bu durumda kiracının ev sahibiyle birlikte maliyete katılmasını da zorunlu kıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle