Enfeksiyon Koruma Yasası yıldırım hızıyla yürürlüğe girdi

ALMANYA’da uzun süredir tartışılan Enfeksiyon Koruma Yasası’ndaki değişiklikler yıldırım hızıyla onaylandı. Dün Meclis 236 hayır oyuna karşı 415 evet ve 8 çekimser oyla yasayı kabul etti. Federal Konsey aynı gün yasayı onayladı ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de imzalamasıyla yeni yasa yürürlüğe girdi.

EYALETLERLE BİRLİKTE KARARLAŞTIRILDI

Almanya’da salgın hastalıklara karşı önlemlerde eyaletler yetkili. Korona salgınında federal hükümet eyaletlerle birlikte korona önlemleri kararlaştırdı. Ancak geceleme ve restoranları kapatma gibi bazı önlemler mahkemelerden geri döndü. Hükümet eski Enfeksiyon Koruma Yasası’nın 28a Maddesi’nde değişiklikler yaptı. Yeni yasal değişiklikler şu önlemleri içeriyor:

- Dışarıya çıkma yasağı veya sınırlama

- Geceleme yasağı

- Kültürel ve sportif faaliyetleri sınırlama riskli ülkelerden Almanya’ya gelecek olan kişilerin önceden başvurma zorunluluğu Sosyal temas kısıtlaması maske mecburiyeti seyahat sınırlaması iş yerlerinin kapatılması ibadet ve gösterilerin yasaklanması veya sınırlandırılması

GEREKİRSE UZAYABİLİR

Bu önlemler yasada 4 haftayla sınırlandırılıyor, ancak gerekirse uzatılmasını da öngörüyor. Yeni yasada en çok tartışmalı konu ise ibadet ve gösterilerin yasaklanması veya sınırlanması maddesi. Bu maddede eğer tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasının durdurulmasını tehlikeye atıyorsa, gösteri ve toplu ibadetlerin de sınırlanması ve yasaklanması öngörülüyor.

MUHALEFET ‘HAYIR’ DEDİ

Yasaya koalisyon ortağı Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanında Yeşiller de ‘evet’ dedi. Muhalefet partileri aşır sağ AfD, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti ise yasaya ‘hayır’ dedi. FDP yasanın kişisel özgürlükleri önemli ölçüde kısıtladığını ve çok açık olmadığını eleştirdi. Sol Parti yasanın yetkiyi parlamentoya değil, sağlık bakanlığına verdiğini belirterek, reddetti. AfD ise yasayı nazi döneminde Meclis’in yetkisini Hitler hükümetine devreden ‘yetki yasasıyla’ kıyasladı.