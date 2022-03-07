Enerjide bağımsızlığa 200 milyar euro

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ALMANYA’da hükümet, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle gelecekte enerji tedarikinde bağımsız olabilmek için yeni adımlar atıyor. Hükümet, gelecek yıllarda iklim değişikliği ve önümüzdeki yıllarda petrol ve gaz ithalatından daha fazla bağımsızlık için yatırım yapmayı planlıyor. Yeşiller Partisi’nden Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in, 2022 ve sonraki yıllar için devam eden bütçe görüşmelerinde bu konuda anlaştığı belirtildi. Habeck, 2026 yılına kadar enerji güvenliği ve iklim korunmasına yönelik 200 milyar euro ayrılacağını belirtti. Yapılan uzun ve yoğun müzakereler sonrasında ortak bir karar alındığını belirten Habeck, “Enerji bağımsızlığı için acilen yatırım yapmamız gerekiyor” dedi. Maliye Bakanı Lindner de ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, yatırımların bir bölümünün elektrikli araçlar için dolum istasyonları ve hidrojen enerjiye yönelik olacağını kaydetti. Lindner, aynı zamanda enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ‘yenilenebilir enerji vergisi’nin kaldırılmasının da planlandığını belirtti. Maliye Bakanı, bunun yanı sıra bürokrasinin azaltılacağını, planlamanın daha seri ve hızlı yapılacağını söyledi.

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MASRAFLAR DEVLETTEN

Enerji alanında yatırım planına göre, enerji, ulaşım ve endüstriyel dönüşüm için İklim ve Transformasyon Fonu (KTF) oluşturulacak. Uzmanlar, yeni yatırımın önceki hükümetin planından 90 milyar euro daha fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca bunun 20 milyar euroluk bölümünü ‘taahhüt ödenekleri’ oluşturacak ve öngörülmeyen ihtiyaçlar için ayrılacak. Bu bağlamda, sanayi ile iklim sözleşmelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Çelik, çimento ve kimya endüstrisinin iklime uygun yapılanması hedefleniyor. Hükümet ile şirketler arasında imzalanacak iklim sözleşmesine göre, daha çevreci üretim için ortaya çıkacak masrafların önemli bölümü devlet tarafından karşılanacak. Çevre dostu üretimin maliyetleri yıllar içinde düşerse ve aynı zamanda iklim vergisi nedeniyle kömür veya gazla üretim giderek daha pahalı hale gelirse, sözleşme sona erecek veya şirketler teşvikleri iade edecek.