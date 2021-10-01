Emekliye enflasyon desteği verilsin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Hatayda ailesini katletmişti İfadesi ortaya çıktıHatay'da ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı#Hatay
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERAvrupa Haberleri

Emekliye enflasyon desteği verilsin

#Almanya#Emeklilik#Pandemi
Emekliye enflasyon desteği verilsin

Almanya’da sosyal yaşam uzmanları koronavirüs nedeniyle zam alamayan ve çok az maaşa sahip emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 500 euroluk enflasyon desteği ödenmesini istedi. Diğer yandan hayat pahalılığının iyice artış gösterdiği Almanya’da enflasyon rakamının son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 4.1’e çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili Bild gazetesine konuşan CDU emeklilik ve sosyal yaşam uzmanı Dennis Radtke, özellikle elektrik ve gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 5 dolayında zamlandığı Almanya’da çok az maaş alan emeklilere 500 euro dolayında ek ödeme yapılması önerisinde bulundu. Aynı şekilde Federal Sosyal Yardım Birliği (VDK) Başkanı Verena Bentele de dar gelirli emekli maaşlarına 100 euro zam yapılmasını istedi. Temel maaş alan emeklilere aylık 3 euro gibi zam geldiğini söyleyen Bentele, “Artan fiyatlar karşısında fıkra gibi bir durum” dedi. Yakın zamanda yıllık enflasyon oranının yüzde 5 seviyesine çıkmasının beklendiğini söyleyen SPD sosyal yaşam uzmanı Ralf Stegner ise artan fiyatlar karşısında ezilen tüm çalışanların maaşlarına enflasyon ek zammı önerisinde bulundu.
Bavyera İstatistik Dairesi’nden verilen bilgiye göre artan enflasyon rakamlarının büyük ölçüde hayat pahalılığına neden olduğu belirtildi. En fazla artışın yüzde 78.5 ile konut yakıt fiyatlarında olduğu, bunu yüzde 28.4 ile benzin fiyatlarının takip ettiği belirtilen açıklamada, temel gıda fiyatlarının ise yüzde 4.7 oranında zamlandığına dikkat çekildi. Hayat pahalılığına ana neden olarak tüm dünyada arttığı belirtilen enerji fiyatları ile pandemi nedeniyle ortaya çıkan tedarik sıkıntısı gösteriliyor. Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: Arşiv

Emekliye enflasyon desteği verilsin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Emeklilik#Pandemi