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Emeklilere müjde

#Almanya#Emekli Maaşları#Müjde
Emeklilere müjde

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl emekli maaşlarına zam yapılamazken, bu konuda müjdeyi Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil verdi. Emekli maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren zam geliyor.

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Batı eyaletlerinde yaşayan emeklilere yüzde 5.35, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilere ise yüzde 6.12 oranında zam yapılacak. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Bu, yıllarca çalışan insanlar için güzel bir haber” diyerek müjdeyi duyurdu. Heil, özellikle artan fiyatlar ve uluslararası kriz gibi mevcut zorluklar göz önüne alındığında, Alman emeklilik sisteminin çalıştığını görmenin önemli olduğunu söyledi. Heil, “Emeklilik maaşlarının gelişimi, ücretlerin gelişiminden ayrı tutulmamalıdır” dedi. Emekli maaşlarında yapılan zam Federal Kabine ve Eyaletler Meclisi’nde onaylanırsa, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

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#Almanya#Emekli Maaşları#Müjde

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