Wieler, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’da günlük vaka sayılarının azaldığını, ancak hâlâ hastanelerin zor durumda ve yaşlı bakımevlerinde Kovid-19’a yakalananların sayısının yüksek olduğunu belirtti. “Durum hâlâ kontrol altında değil” diyen Wieler, Kovid-19’un mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türlerinden dolayı endişe duyduklarını söyledi. Wieler, Almanya’da Kovid-19’un mutasyona uğrayan 3 türünü tespit ettikleri bilgisini paylaşarak, virüsün daha da tehlikeli hale gelebileceğini dile getirdi. İlk kez İngiltere’de görülen B117 varyantının Almanya’da 16 eyaletin 13’ünde tespit edildiğini aktaran Wieler, virüsün bu türüne son dönemde daha fazla rastlandığına işaret etti. Wieler, hükümetin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

3 MİLYON KİŞİYE AŞI VURULDU

Basın toplantısına katılan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede virüsün mutasyona uğrayan türlerinin yayılmasına fırsat verilmemesini istedi. Spahn, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması için doğru zamanın bulunması ve doğru bir yolun izlenmesi gerektiğini belirterek, “Zorluklarla başardığımızı düşüncesiz davranarak riske atmayalım. Önümüzde daha zor haftalar olsa bile, salgından çıkış yolundayız” dedi. İrlanda ve Portekiz örneğini veren Spahn, bu iki ülkede vaka sayıları azaldıktan sonra tedbirlerin kaldırıldığını, ardından günlük vaka sayılarının yeniden hızla arttığına işaret etti. Spahn, “Bunu önlememiz lazım” dedi. Aşı kampanyasının devam ettiğini belirten Spahn, virüsü bu yıl içinde yenmek için araçlara sahip olduklarını ifade etti. Spahn, şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurulduğunu bildirdi.