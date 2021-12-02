‘Durum çok ciddi’ dedi, kararları açıkladı

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Almanya’da federal hükümet ve eyaletler, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar konusunda anlaştı. Buna göre insidans değeri 350’nin üstüne çıkan yerlerde aşılı olanlara bile sosyal temas kısıtlamaları getirildi. Ayrıca geçen sene olduğu gibi bu sene de yılbaşında havai fişek satışı yasaklandı, okullarda maske zorunluluğu yeniden getirildi, futbol maçlarında seyirci sayısı kısıtlandı.
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SON kez korona zirvesine katılan Başbakan Angela Merkel, “Ülkemizde salgın durumu çok ciddi. Hastanelerin doluluğu sınıra dayandı. Öyle ki, hastalar başka hastanelere taşınmaya başlandı. Milli dayanışma eylemi olarak görüyoruz. Sağlık sistemimizi rahatlatacak tedbirler aldık” dedi. 18 Kasım’dan itibaren yıl sonuna kadar 30 milyon aşılama hedefi konulduğunu belirten Merkel, zirvede alınan kararların en az standartlarda olduğunu ve eyaletlerin ihtiyaç hissetmesi durumunda bundan daha sert tedbirler alabileceğini söyledi. Merkel, 4’üncü ekonomik yardım paketi üzerinde de anlaşmaya varıldığını kaydetti. Gelecek hafta başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz ise halka aşı olmaları çağrısında bulundu. Bakımevleri ve kliniklerde çalışanlar ile bazı meslek dallarında çalışanlara aşı zorunluluğunun olması gerektiğini belirten Scholz, Federal Meclis’te genel bir aşı zorunluğu üzerine oylama yapılması gerektiğini söyledi. Scholz, “Bana göre Federal Meclis’in de böyle bir kararı olmalı” dedi.
İŞTE ZİRVEDE ALINAN KARARLAR: * Ülke genelinde 2G (aşılı olanlar ve hastalığa yakalanıp atlatanlar) kuralı uygulanacak. Almanya genelinde perakende satış dükkânları ile gastronomiye sadece aşılı olanlar ile iyileşenlerin girmesine izin verilecek. Ancak eczane, süpermarketler, ev ve bakım ürünleri satılan dükkânlar istisna tutulacak. * İnsidans değeri 350’nin üzerinde olan bölgelerde eğlence mekanları, barlar ve kulüpler kapatılacak. İç mekânlarda içeride ‘2G’ kuralına uygun olanlar bile en fazla 50 kişi bir arada olabilecek. Dış mekânda ise en fazla 200 kişi bir araya gelebilecek. * İç mekânlarda yapılan etkinliklerin kapasitesi kısıtlanacak. Mekânının kapasitesinin yüzde 30’u ile yüzde 50’si oranında ziyaretçi içeri alınacak. Büyük etkinliklerde en fazla 5 bin kişi içeri alınacak. * Aşılamanın hızlanması için eczacılar, diş doktorları ve hasta bakıcıların da aşı yapmasına izin verilecek. Noel’e kadar 30 milyon aşılama hedefi konuldu. * Okullarda maske takma yeniden zorunlu hale getirildi. * Ülke genelinde aşı olmayanlara yönelik ciddi sosyal temas kısıtlamaları geldi. Buna göre kamusal veya özel alanlarda, aşısız kişilerin yer aldığı özel buluşmalar, kişinin kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırıldı. 14 yaşın altındaki çocuklar istisna tutulacak.