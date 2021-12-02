‘Durum çok ciddi’ dedi, kararları açıkladı

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SON kez korona zirvesine katılan Başbakan Angela Merkel, “Ülkemizde salgın durumu çok ciddi. Hastanelerin doluluğu sınıra dayandı. Öyle ki, hastalar başka hastanelere taşınmaya başlandı. Milli dayanışma eylemi olarak görüyoruz. Sağlık sistemimizi rahatlatacak tedbirler aldık” dedi. 18 Kasım’dan itibaren yıl sonuna kadar 30 milyon aşılama hedefi konulduğunu belirten Merkel, zirvede alınan kararların en az standartlarda olduğunu ve eyaletlerin ihtiyaç hissetmesi durumunda bundan daha sert tedbirler alabileceğini söyledi. Merkel, 4’üncü ekonomik yardım paketi üzerinde de anlaşmaya varıldığını kaydetti. Gelecek hafta başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz ise halka aşı olmaları çağrısında bulundu. Bakımevleri ve kliniklerde çalışanlar ile bazı meslek dallarında çalışanlara aşı zorunluluğunun olması gerektiğini belirten Scholz, Federal Meclis’te genel bir aşı zorunluğu üzerine oylama yapılması gerektiğini söyledi. Scholz, “Bana göre Federal Meclis’in de böyle bir kararı olmalı” dedi.