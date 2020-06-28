Durum ciddi ve çok ciddiye alın!

KORONA krizini başka ülkelere kıyasla daha hafif yaşayan Almanya’da sıkı kuralların kalkması ve korona tehlikesi geçti sanılarak dikkat edilmemesi üzerine bölgesel korona vakaları patlak vermeye başladı. Başbakan Angela Merkel 1 Temmuz’da devralacakları Avrupa dönem başkanlığı üzerine yaptığı haftalık video konuşmasında korona tehlikesine karşı halkı yeniden uyarma ihtiyacı duydu. Sıkı korona kurallarının hafifletilmesinin korona tehlikesinin geçtiği anlamına gelmediğini söyleyen Başbakan Merkel, “En önemli görev koronanın geride bıraktığı sonuçların üstesinden gelmek. Bu, virüsün yayılmasını önlemeye devam etmekle olur. Bu konuda siyasetin yanında herkese tek tek görev düşüyor. Ben 18 Mart’ta “Olay ciddi ve ciddiye alın” demiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum: Olay ciddi ve çok ciddiye alın. Çünkü virüsün yol açtığı tehlike halen ciddiyetini koruyor” dedi.

‘KORONA UYGULUMASINI KULLANIN’

Almanya’nın krizi şimdiye kadar bir ölçüde iyi götürdüğünü söyleyen Merkel konuşmasına şöyle devam etti: “Bu bizim koruma altında olduğumuz, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Böyle olmadığını hızla yayılan bölgelerdeki yeni vaka patlamaları gösteriyor. Hepimiz bunu bir toplumsal vazife olarak görmeliyiz. Bizim hepimizin kaderi tek tek herkesin elinde. Sosyal mesafe, kapalı alanlarda maske ve elleri yıkama kurallarını ihmal etmeyelim. Geçen hafta korona uyarı uygulamasıyla bu konuda bir temel daha attık. Bu uygulamayı lütfen kullanın.”

AKTİF VAKALAR ARTTI

Almanya’da bölgesel yeni vakalarla aktif korona vakası sayısı da arttı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da aktif 6 bin 800 vaka var. Toplam vaka sayısı 193 bin 499. İyileşenlerin sayısı 177 bin 700.