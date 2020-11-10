Dünyanın umudu oldu

PROF. Şahin’in, “Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz” sözleri, derin bunalıma giren dünya ekonomisini yeniden canlandırdı, Salgının nihayet yenileceği ve özlenen normal hayatın uzak olmadığı beklentilerini güçlendirdi. Vakaların her gün yeni bir rekora koştuğu, insanların, etkili bir aşının bulunmasının yıllar süreceği ümitsizliğine kapıldığı ve ekonomi çevrelerinin gelecek yılı da kayıp yıl olarak hesaplamaya başladığı sırada gelen etkili aşı haberi, bilimi, ekonomiyi ve insanları heyecanlandırdı. Almanya, özellikle böyle bir aşının Almanya’da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin göçmen kökenli olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya’ya ne kadar katkı sağladığını bir kez daha gösterdi.

TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ

Dünya ekonomisi, mali piyasalar aşı haberiyle yeniden hareketlenirken, borsa mart ayından bu yana ilk kez yükselişe geçti. Alman hisse senedi endeksi Dax yüzde 6.5 oranında artarak 13 bin 297 puanla, EuroStoxx50 7.4 artarak 3439 puanla kapandı. Bunun, mart ayından beri en yüksek artış olduğu belirtildi.

Alman ekonomi uzmanları aşı haberini, “Tünelin ucu göründü. Ekonomik zarar beklenenden daha düşük olacak. Daha iyi bir konjonktür bekliyoruz” diye değerlendirdi. Bilim insanları da Prof. Dr. Şahin öncülüğünde geliştirilen aşının çok umut verici olduğunu vurguladı. Köln Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Gerd Faetkenheuer, “Bu veriler çok mükemmel ve ümit verici. Bu kadar kısa bir zaman zarfında böyle bir aşı maddesinin geliştirilmesi ve klinik inceleme sonuçlarına ulaşılması inanılmaz bir şey” dedi.

ABD’de Mount Sinai’de mikrobiyoloji bölümü profesörü Florian Krammer, BioNTech ve Pfizer’in açıkladığı klinik araştırma sonuçlarını “Harika bir sonuç” olarak niteledi. Hamburg Üniversitesi Eppendorf Kliniği tropikal hastalıklar bölümü başkanı Marylyn Addo ise daha dikkatli bir değerlendirmede bulundu ve henüz birincil verilerin gelmediğini, tüm verilerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. ‘DÜNYA KRİZİNİN KURTARICISI’

Bugüne kadar dünyada enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılar uzun yıllar aldı ve yan etkisini görmek için en az 2 yıl araştırma sonuçları beklendi. İnsanlık tarihinde ilk kez 10 ay gibi kısa bir sürede koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesi ve yüzde 90’ın üzerinde etkili olması yanında önemli bir yan etkisinin görülmemesi bir mucize olarak değerlendiriliyor. Prof. Şahin, koronaya karşı en mükemmel aşıyı geliştirdiğine inanıyor. Şahin, “Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz” dedi. Alman basını Prof. Şahin’i şimdiden dünyayı krizden kurtaracak kişi ilan etti. Bild gazetesi, Prof. Uğur Şahin için ‘Alman aşı harikasının babası’ başlığını kullandı. Köln’de yayımlanan Express gazetesi ‘Dünya krizinin kurtarıcısı’ başlığını kullanırken, başarılı olması halinde Nobel Tıp Ödülü’nün de sahibi olacağı yorumunda bulundu.

‘BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR’

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin başında olduğu BioNTech şirketinin hisse senetleri yüzde 20 yükseldi. Prof. Şahin hisselerinin artması ve dünyanın en zenginleri arasına girmesinin kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi ve “Biz uzun vadede bir değer yaratmak istiyoruz” dedi.

1965 İskenderun doğumlu olan Prof. Uğur Şahin 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Köln kentine geldi. Babası Ford fabrikasında işçi olarak çalışan Prof. Şahin, kansere karşı kemoterapiyi geliştiren Alman tıp bilimcisi Paul Ehrlich’in hayatı üzerine seyrettiği bir belgesel filmden çok etkilendi ve tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesi’nde tıp okuyan Şahin, Hamburg’da tanıştığı eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kanseri yenmek için hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürütüyordu. Çift, bu alanda kaydettikleri önemli gelişmeden dolayı ödül de aldı. Düğün günü bile laboratuvarda çalışan çifti, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs alarma geçirdi. 55 yaşındaki Prof. Dr. Şahin bu enfeksiyonun yerel kalmayacağını ve hızla tüm dünyaya yayılacağını çok çabuk gördü ve eşi Dr. Özlem Türeci’yle birlikte 2008’de kurduğu BioNTech şirketinin yönetim kurulunu hemen toplayıp, “Yeni görevimiz bu virüsü yenmek. Bu insani bir görev olacak” dedi. Şahin ve Türeci, kansere karşı ilaç geliştirme çalışmasını bir süreliğine ikinci plana atarak, koronavirüse karşı etkili ve güvenli bir aşı geliştirmek için kolları sıvadı. Babası İstanbullu bir doktor olan Özlem Türeci’nin adı haberlerde geçmese bile aşı çalışmalarında önemli rol oynuyor ve araştırma şefi.