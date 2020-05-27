Doktor kontrollerini ihmal etmeyin!

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Düzenli sağlık kontrollerini ve uzman doktora gitmeyi ihmal etmeyin” çağrısında bulundu. Tabipler Birliği uzun süredir bu konuda uyarılarda bulunuyor. Tabipler Birliği’nin kronik hastalıkları bulunan insanların koronavirüs korkusu nedeniyle düzenli kontrollerini yaptırmadığı ve bunun hayati tehlikeye yol açtığı, gecikmelerin sağlığı tehdit ettiği yönünde uyarılarına Sağlık Bakanı da katıldı. Sağlık Bakanı Spahn, insanları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya, uzman doktorlara gitmeye çağırdı.