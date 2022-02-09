Doğayı korumak için bez çanta yaptılar

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MARL şehrinde faaliyet gösteren DİTİB Fatih Camisi ile Yunus Emre Camisi Kur’an kursu öğrencileri, kadın din görevlisi Dilek Pürçek rehberliğinde başlattıkları etkinlik kapsamında bez çanta yaparak farkındalık oluşturdular. Etkinlik kapsamında atölye çalışması yapan öğrenciler, çevreyi korumak adına fikirlerini çantaların üzerlerine resmederek eğlenceli vakit geçirdi.

Bir arada olmak, sohbet etmek, konsantrasyonu güçlendirmek ve alışverişlerde bez çanta kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları çantaları ailelerine hediye etti. Keyifli bir ortamda güzel vakit geçirdiklerini belirten Pürçek, yaptıkları çalışmayla çevreye zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

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‘HERKES MEMNUN KALDI’

Farkındalık oluşturacak bir sanatsal uygulama ile hem öğrencilerin hem de velilerin memnun olduklarını belirten Marl DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Muhammet Çatmak, “Cami yöneticileri olarak gençlerin dini, sosyal ve kültürel alanlarda hem kaynaşmaları hem de el becerilerini geliştirmeleri için hiçbir masraftan kaçmadık. Velilerimiz de cemaatimiz de uygulamadan çok memnun kaldı” dedi. Çatmak, bez çanta uygulamasıyla farkındalık yaratarak çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikte emeği geçen din görevlisini ve öğrencileri tebrik etti.