DİTİB’den camiler için yardım kampanyası

ALMANYA genelinde başlatılan kampanyaya destek verilmesini isteyen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, şunları söyledi: “Almanya’da orta ve büyük ölçekte inşaatı devam eden 50’yi aşkın cami ve bunun iki üç katı sayıda caminin ağır borç ve kredi yükü bulunuyor. Bu ağır çarkın yükü şimdiye kadar cuma günleri düzenlenen sergiler ve kermes gibi etkinliklerden elde edilen bağışlarla karşılandı. Sadece bu etkinliklere camilerin inşaatını tamamlamak ve borçları ödemek mümkün değil. Mabetler, varlıklarını dünyanın her yerinde inananların hamiyeti ve sorumluluğu altında sürdürür. Teşkilatımıza bağlı camilerimiz de varlığını mensuplarımızın samimi, hasbi, fedakâr gayret ve duyarlılığına borçludur. Herkesin bireysel ve kurumsal tedbirlerini ivedilikle alma sorumluluğunda bulunduğu bu zorlu süreçte, kimlik ve geleceğimizin silinmez mührü olan camilerimizin desteklenmesi ve sürecin olumsuz tesirlerinden korunması yönünde bir kampanyanın başlatılmasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir.”

Türkmen, kampanyaya Paypal ile katılmak isteyenlerin paypal@ditib.de adresine, banka yoluyla ise Turkisch-Islamische Union ismiyle açılan DE95 3704 0044 0121 5177 19 numaralı IBAN hesabına para havale edebileceklerini belirtti.