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HABERLERAvrupa Haberleri

DİTİB’de yeni yöneticiler, yeni projelerle yola devam edecek

#DİTİB#Almanya#Uğur Cankurt
DİTİB’de yeni yöneticiler, yeni projelerle yola devam edecek

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Cankurt, “Ateşten gömlek giydik, sorumluluk aldık ve yeni projelere imza atarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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DITIB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği’nin yeni yöneticileri tanıtım toplantısı yaptı. Toplantıya DİTİB Eyalet Birliği’ne yeni seçilen genç başkan Uğur Cankurt, Başkan yardımcısı Gülay Arık, Başkan yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, Refet Avcı, Eyalet Kadınlar Kolu Başkanı Özlem Ödemiş, Eyalet Veliler Birliği Başkanı Semra Yılmaz, Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Halid Ödemiş katılarak yeni dönemdeki hedeflerini tanıttı.

DİTİB’de yeni yöneticiler, yeni projelerle yola devam edecek

‘AKTİF ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ’
Toplantıda konuşan DİTİB Eyalet Birliği’nin yeni başkanı Uğur Cankurt, “Gerçekleştirilen genel kurulda, DİTİB Eyalet Birliği’nin yeni yöneticileri olarak seçildik. Görev süremiz içerisinde, yüce rabbimizin yardımıyla aktif çalışmalarda bulunarak din hizmetleri yanında sosyal, gençlik ve kadın çalışmaları ile İslam din dersi, manevi rehberlik, tanıtım ve kültürel faaliyetlerde DİTİB Eyalet Birliği olarak daha aktif çalışma gayreti içerisinde olarak birliğimize bağlı 61 cami derneklerinin kalkınmasına yönelik projeler hazırlayarak hizmet vereceğiz“ dedi.

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İSLAM İTİKADINA DAYALI DİN DERSİ...
Başkan Cankurt, DİTİB’in dini cemaat sorumluluğunu faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek dini cemaat ve kamu tüzel kişiliği statüsünün tanınması süreçlerini canlandıracaklarını ve bu konuda gerekli adımları atacaklarını söyledi. Cankurt, “DITIB Eyalet Birliği olarak din dersi ve İslam İlahiyatı konularında katkılarımızı sunacak, anayasal zemine uygun İslam itikadına dayalı din dersinin verilmesi talebinde bulunacak ve dini cemaat olarak tanınma süreçlerini sürdüreceğiz” diye konuştu.

DİTİB’de yeni yöneticiler, yeni projelerle yola devam edecek

CAMİ DERNEKLERİYLE YOĞUN İLEŞİTİM
DİTİB Eyalet Birliği’nin, sorumluluk bölgesindeki diğer İslami cemaatlerle ve STK’larla iş birliği imkânlarını geliştirecek ve daha da güçlendireceklerini belirten Cankurt, “Resmî Kurumlar ve Gayr-ı müslim cemaatlerle olan ilişkiler de çalışmalarımızın ayrı bir ağırlık noktasını oluşturacaktır. Değişen ihtiyaçlar ve yeni sorun alanları dikkate alınarak, çocuk ve gençlik çalışmaları, Müslüman kadınların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi veya her geçen gün daha önemli hale gelen yaşlıların desteklenmesi gibi hizmet alanlarında cami dernekleriyle yoğun bir iletişimde bulunulacaktır“ dedi.

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‘POLEMİKLERİN DIŞINDA KALACAĞIZ’
Cankurt, derneklere daha da güvenli ve sistemli rehberlik hizmeti sunmaya çalışacaklarını kaydederken, “DİTİB Eyalet Birliği olarak her türlü polemik ve gereksiz tartışmaların dışında olacağız, herhangi bir dernek başkanımız veya yönetimdeki arkadaşlarımız üzerinden DİTİB camiasının yıpratılmasına müsamaha göstermeyeceğiz“ dedi. DİTİB Kuzey Bavyera ailesi olarak genel merkezle ve derneklerle iletişim ve istişareyi her zaman ön planda olacağını kaydeden Cankurt, “inşallah bunların meyvelerini birlikte göreceğiz” dedi.

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#DİTİB#Almanya#Uğur Cankurt

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