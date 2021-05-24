DİTİB yeniden komisyonda!

İSLAM din derslerinin verilmesi konusunda, yaklaşık 10 yıl önce dönemin SPD-CDU koalisyon hükümeti zamanında hayata geçirilen Danışma Kurulu iptal edilerek, şimdilik 6 üyenin yer aldığı yeni bir komisyon kuruldu. Yeni komisyona DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı da dahil edildi. Bilindiği gibi Almanya’da okullarda din dersleri dini cemaatler tarafından organize ediliyor. Ancak İslami derneklerin cemaat statüsü bulunmadığı için eyaletler bünyesinde farklı İslami dernek temsilcilerinin yer aldığı oluşumlar, eyaletlerle birlikte İslam din derslerini düzenliyor. Ancak son yıllarda DİTİB’in Türkiye’nin uzantısı olduğu yönündeki eleştirilerin medyada artması ve DİTİB’in hedef gösterilmesi üzerine bu kurum birçok eyalette olduğu gibi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de din dersleri danışma kurulundan çıkarılmıştı.

VOLKER BECK VE CEM ÖZDEMİR’DEN TEPKİ

CDU ile FDP arasındaki koalisyon hükümetinin yeni kurduğu din derslerini düzenleyecek komisyona dahil edilen dernekler, eyalet okul yasasına uyacaklarına dair yazılı taahhütte bulundular. DİTİB’in yeni komisyona dahil edilmesine son dönemlerde DİTİB’e karşı sert açıklamalar yapan Yeşiller Partisi milletvekilleri Volker Beck ve Cem Özdemir, sert tepki gösterdi.