DİTİB Regensburg’da yeni dönem

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DİVAN heyetini DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, DİTİB Genel Merkez Denetleme Görevlisi Hasan Pehlivan ve DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kalaycıoğlu teşkil ederken, 158 seçmenin oy kullandığı genel kurulda 9 kişilik yönetimin 6’sı belirlendi. Tek liste ile girilen seçimde oyların tamamını alan Yavuz Çekiç, Elif Elbistan, Mahir Koçak, İlyas Yavuz, Uğur Akkaya ve Salih Altuner üç yıllık dönem için yönetime seçildi. Haftaya pazar günü 6 Şubat’ta kadın kolları, gençlik kolları ve veliler birliğinin başkanları seçilerek yönetim kurulu tamamlanmış olacak.

Yeni yönetimin yeni dönemde en zorlu mücadelesi, 2.5 milyon euronun üzerinde masrafı çıkan yeni cami için oluşan 717 bin euroyu bulan borcunu karşılamak için kaynak bulmak olacak. Bu konuda iş insanları ve toplumla yakın temas kuracak olan yeni yönetim, yeni bir iletişim ve faaliyet atağı ile hizmet vermeyi hedefliyor.

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DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, DİTİB Genel Merkez Denetleme Görevlisi Hasan Pehlivan ve DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kalaycıoğlu. (soldan sağa)