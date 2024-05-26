Dijital başvuru tarihi 28 Haziran

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“YENİ yasanın 27 Haziran’da yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşlığına geçişler için yoğun bir başvuru süreci yaşanacağını biliyoruz ve hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlere mümkün mertebe en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermek istiyoruz. Hedefimiz, başvuruların en pratik şekilde alınması, dijital başvuru yöntemiyle bürokrasinin azaltılması. Yapılan çalışmalar sonucu başvuru süreci de netleşti. Buna göre konsolosluk.gov.tr adresinden sadece iki belge ile yani ‘Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanımı Başvuru Formu’ (VAT 5) ve pasaport dijital gönderilerek ön başvurusu yapılıp randevu alınacak. Randevu tarihinde istenen belgeler başkonsolosluklara teslim edilecek ve üçüncü etap da sürecin tamamlanması ve vatandaşlığa giriş belgesi ile T.C. kimlik kartının teslim alınması olacak. Dijital başvurular ise 28 Haziran tarihi itibariyle başlayacak.”

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Berlin’de Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans-Georg Engelke ve Federal Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Susanne Baumann ile ayrı ayrı görüşen Yasin Ekrem Serim, bu görüşmelerde Türklere vize kolaylığı, düzensiz göç, iltica, EURO 2024, Türk vatandaşlarının güvenliği gibi farklı konuların ele alındığını söyledi. Serim, “Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak milli takımımızın, Almanya’daki vatandaşlarımızın, turnuva için ziyaret edecek taraftarlarımızın güvenliğinin sağlanması bakımından değerlendirmelerimizi, önerilerimizi ve beklentilerimizi muhataplarımızla paylaştım” dedi. Serim, şampiyona boyunca Türk emniyet güçlerinin de Almanya’da görev alacaklarını belirtti.

‘SAHİPSİZ DEĞİLSİNİZ’

Berlin’de Türk medya mensuplarıyla da bir araya gelen ve temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serim, “Avrupalı Türk ve Müslümanlar sahipsiz değil” dedi. Almanya da dahil birçok Avrupa ülkesinde İslam karşıtı, ırkçı söylemlerin arttığına işaret eden Serim, “Birçok Avrupa ülkesinde Türkleri ve Müslümanları menfi şekilde etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Avrupalı Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en üst düzeyde ifade ediyoruz. Milletimiz ve kutsallarımız söz konusu olduğunda taviz vermeyeceğimiz açıktır” diye konuştu. Almanya’da yaşayan ve yaklaşık 1,5 milyonu Alman vatandaşı olan 3.5 milyon Türkiye kökenli insanın Türk-Alman ilişkilerinde etkin bir rol oynadıklarını vurgulayan Serim, Türk toplumunun kendi dil, din ve sosyo-kültürel zenginliğini koruyarak Almanya’ya çok iyi uyum sağladığını, her iki ülke için de çok önemli bir zenginlik olduğunu vurguladı.