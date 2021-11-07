DHA muhabirlerinin kurtardığı kadın Almanya’ya yerleşiyor

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OLAY, 31 Haziran’da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş’ı, şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde ev tuttuğunu öğrenen Toktaş, kadının kapısına dayandı. S.K. ile bir süre tartışan Toktaş, kadını bıçak zoru ile evden çıkarıp taksiye bindirdi. Toktaş’tan korkan taksi şoförü, bir süre sonra aracı Çiçek Caddesi’nde durdurup aşağı indi. S.K. taksiden inmek istedi fakat Toktaş engel oldu.