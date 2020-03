Daha tehlike geçmeden ‘karantinayı yumuşatalım’ kavgası başladı

ALMANYA’da ekonomi kuruluşları bir an evvel tekrar normal üretime geçilmesini, ekonominin tekrar işlevini sürdürmesini istiyor. Bu talepler üzerine hükümetin önlemleri yumuşatmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Orta Ölçekli Ekonomi Birliği Başkanı Mario Ohoven, iş yerlerinin tekrar işlevini sürdürmesi için hükümeti bir strateji geliştirmeye çağırdı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, en geç paskalyaya kadar sıkı önlemlerden çıkış için bir yol haritası hazırlayacağını söyledi. Spahn, salgın döneminde kamu yaşamının tekrar normale dönmesi gerektiğini belirtti. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da iki haftalık önlemlerin sonucuna bakarak, önce gençleri dışarı bırakacaklarını, böyle bir strateji üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grup başkan yardımcısı Carsten Linnemann, ekonomin en geç paskalyaya kadar adım adım tekrar yükselişe geçmesini istedi. Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg de paskalya tatilinden sonra okullar ve yuvalar açılacak mı bilmek istediklerini kaydetti. Landsberg büyük etkinliklerin yasak kalması, mesafenin korunması koşuluyla kamu yaşamına geri dönülmesinden yana olduğunu belirtti.

KESİNLİKLE KARŞIYIM

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ekonomik nedenlerle önlemlerden çıkma taleplerini reddetti. Seehofer “Virüs böyle kasıp kavurduğu sürece insanları korumanın başka bir alternatifi yok. Bir çıkış stratejisi, eğer virüsün hızlı ve agresif yayılması kontrol altına alınırsa mümkün olur” dedi. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Federal İçişleri Bakanı Seehofer ekonomik çıkarların insan yaşamının üzerinde olamayacağını vurguladı ve “Çok sayıda insanın ölmesi ve hastayı göze alarak, ekonominin işlemesini sağlamak, benim için geçerli kural olamaz. Böyle bir tedbir benimle olmaz” diye konuştu. Bakan Seehofer, virüsün yavaş yavaş çok sayıda insana yayılarak sürü bağışıklığı kazanılması tezlerine de karşı çıktı. Bunun bedelinin çok sayıda insanın ölmesi olacağını söyleyen Seehofer, “Bana ayrıca şimdiye kadar hiçbir bilim insanı hastalıktan sonra insanın daha fazla bağışıklık kazanacağının garantisini de veremedi. Bu savunulacak bir strateji değil” dedi.

ÖNCE SAĞLIK KAPASİTELERİNİ ARTIRIN

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, insan sağlığının önde geldiğini belirterek, önlemlerin yumuşatılması taleplerine karşı çıktı. ARD televzyonu kanalına konuşan Çalışma Bakanı Heil, salgın durumunun izin vermesi durumunda böyle bir adım atılabileceğini, ancak şimdi bunu tartışmanın bir ‘ihmalkarlık’ olacağını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da önlemleri yumuşatmayı tartışmak için henüz zamanın çok erken olduğunu kaydetti ve acilen bu tartışmalardan uzak durmaya çağırdı. WHO Başkanı, bu tartışmaların yerine tüm ülkeleri zamanı fırsat bilerek sağlık kapasitelerini bir an evvel genişletmeye çağırdı.