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ALMANYA’da Çin adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 Alman vatandaşının tutuklaması, tedirginliği artırdı. Herwig F., Ina F. ve Thomas R.’nin askeri amaçla kullanılabilecek hassas bilgileri Çin gizli servisi MSS’ye ilettiklerinden hareket edildiği belirtilirken, bunun, Almanya’nın ve Avrupa’nın güvenliği açısından bir tehlike ve tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, casusluk şüphesiyle üç Alman’ın tutuklanmasının ilk olay olmadığını hatırlatırken, Çin gizli haber alma servisinin politik, bilim, ekonomi, teknik ve askeri alanlarda bilgi edinmek için birçok kişiyi ‘devreye soktuğunu’ söyledi. Haldenwang, Çin’in, Almanya’da faaliyet gösteren Çinli şirketleri 2017 yılında hayata geçirilen bir yasa ile edindikleri bilgileri Çin’e aktarmaya zorladığına da dikkati çekti.

Öte yandan Çin’in önceki yıllarda da Almanya’daki duyarlı alanlara ait bilgileri devreye soktuğu casuslar aracılığıyla topladığı hatırlatılırken, Almanya’da bazı politikacılar “Çin, Rusya’dan daha tehlikeli” açıklamasında bile bulundu. Merics Araştırması’na göre de Çin’in siber saldırılarının dünya genelinde arttığı belirlendi. Bu saldırıların 2021 yılında Almanya’ya 223 milyar Euro’ya mal olduğu ve bunun da Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 6’sıyla eş değer olduğu belirtildi. 2021’de Alman işletmelerin yüzde 30’unun, 2022’de de yüzde 43’ünün Çin’in siber saldırısına uğradığı ileri sürüldü.