CDU’nun yeni lideri Merz

Haberin Devamı

ALMANYA’da 16 yıllık iktidar döneminin ardından anamuhalefet konumuna düşen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yeni Genel Başkanı Friedrich Merz oldu. 2018 yılında Annegret Kramp-Karrenbauer, geçen yıl ocak ayında da Armin Laschet’e karşı liderlik yarışını kaybeden Merz, nihayet hedefine ulaştı.

DELEGELERDEN YÜZDE 94.62’LİK DESTEK

CDU’nun 400 bine yakın üyesinden yüzde 62.1’inin aralık ayında mektupla yapılan oylamada, Genel Başkan olarak görmek istedikleri Friedrich Merz, cumartesi günü dijital ortamda yapılan kongreye katılan 983 delegeden 915’inin desteğiyle partinin yeni lideri oldu. Delegelerin yüzde 94.62’sinin desteğiyle CDU Genel Başkanı seçilen Merz, hedefin partiyi yeniden iktidara taşımak olduğunu söyledi. Dijital ortamda seçilen Merz’in genel başkanlığının oyların mektupla partinin genel merkezine ulaşmasından sonra resmileşeceği de belirtildi.

Haberin Devamı

YÖNETİM BELİRLENDİ

CDU Genel Başkan Yardımcılıklarına Silvia Breher, Andreas Jung, Michael Kretschmer, Carsten Linnemann ve Karin Prier getirildi.

Mario Czaja CDU Genel Sekreter ve Julia Klöckner de sayman seçildi. Aralarında Türkiye kökenli Federal Meclis milletvekili Serap Güler de CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi seçilmeyi başardı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Friedrich Merz oylama öncesi yaptığı konuşmasında geçen yıl 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde aldıkları tarihi yenilgiden sonra yeni bir açılım için üyelerine dayanışma sergileme ve birlikte hareket eme çağrısında bulundu. Almanya’nın CDU ve ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’ne (CSU) ihtiyacı olduğunu vurgulayan Merz, el ele vererek bu zor dönemi atlatıp muhafazakâr kanadı yeniden iktidara taşıyacaklarını söyledi.

LASCHET’E ÖVGÜ

Friedrich Merz, Başbakan adayı olarak katıldığı seçimlerde muhafazakâr kanadın tarihi bir yenilgiye uğramasına rağmen Armin Laschet’e övgüler yağdırdı. Merz’in “Almanya’da senin gibi parlamento tecrübesine sahip çok ender politikacı var. Biz onyıllardır dostuz. Ben bu dostluğumuzun kalıcı olmasını istiyorum” sözleri Laschet’i duygulandırdı. Armin Laschet’in gözlüğünü yukarı kaldırarak damlayan gözyaşlarını sildiği görüldü.

Haberin Devamı

SIKI GİYİNİN

Genel seçimlerde hezimete uğradığı için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı ve CDU Genel Başkanı koltuklarını kaybeden Armin Laschet de Friedrich Merz’e tam destek verdi. Kaybedilen seçimler için “Açık bir yara. Hâlâ da öyle. İzleri de kalacak” diyen Laschet, “Böyle bir zamanda Friedrich Merz doğru kişidir, doğru isimdir” dedi. Laschet konuşmasında, CDU/CSU’nun yeniden ayağa kalkacağını da vurguladı. İktidar partilerine dönük olarak da “Sıkı giyinin! CDU yeniden geliyor” diyerek ‘tehditte’ de bulundu.

MERKEL KATILMADI

CDU’nun önde gelen isimleri dijital ortamda düzenlenen kongreyi partinin Genel merkezi Konrad Adenauer Evin’de izledi. CDU’nun 2000-2018 yılları arasında Genel Başkanlığı’nı yapan eski Başbakan Angela Merkel ise kongreye katılmadı. CDU onursal başkanı olmak istemediğini de açıklayan Angela Merkel’in yeni Genel Başkan Friedrich Merz’in dün akşamki yemeğine katılmadı.

Haberin Devamı

MERZ KİMDİR?

Friedrich Merz, 11 Kasım 1955’te Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Brilon kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Bonn Üniversitesi ve Marburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı. Daha sonra serbest avukat olarak çalıştı. Daha lisedeyken 1972 yılında CDU üyesi oldu ve 1989 -1994 yıllarında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı. 1994 yılındaki genel seçimlerde Federal Meclis milletvekili seçildi ve 2009 yılına kadar aktif politikada yer aldı. 2000 yılında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı oldu. Ancak 2002 yılında dönemin CDU Genel Başkanı Angela Merkel, koltuğunu altından aldı. 2009 yılında Federal Meclis milletvekilliğini bırakarak yerli ve yabancı şirketler danışmanlık yaptı. 2018 yılında Başbakan Angela Merkel CDU Genel Başkanlığını bırakınca Merz de aday oldu. Ancak Annegret Kramp-Karrenbauer karşısında tutunamadı. Kramp-Karrenbauer görevi 2020 yılında bırakma kararı alınca Merz yeniden aday oldu. Pandemi nedeniyle kongreler ertelenince seçim ancak 2021 yılı ocak ayında yapılabildi. Ama Merz değil, Armin Laschet CDU Genel Başkanı seçildi. Üçüncü kez aday olan Friedrich Merz 22 Ocak’ta CDU Genel Başkanı seçilmeyi başardı.