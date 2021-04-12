CDU’dan Laschet’e tam destek!

ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere muhafazakâr kanadın kimi başbakan adayı göstereceği tartışmaları sürerken, Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) Genel Başkan Armin Laschet’in adaylığına tam destek verdi. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) dün öğleden önce yapılan toplantısında, aynı zamanda Almanya’nın en yoğun nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Armin Laschet’in başbakan adayı gösterilmesine tam destek verildiği açıklandı.

SCHAEBLE DE ‘EVET’ DEDİ

CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, toplantıdan sonra gazetecilerin soruları üzerine, MKYK’nın Armin Laschet’in arkasında olduğunu söyledi. Bouffier, somut kararın ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile birlikte verileceğinin altını çizdi. Ancak bu kararın ne zaman verileceği konusunda bir açıklamada bulunmadı. CDU’lu Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeble’nin de toplantıda Armin Laschet’in aday gösterilmesine tam destek verdiği öğrenildi. Schaeble’nin şu andaki kamuoyu yoklama sonuçlarının Laschet’in adaylığının desteklenmesi yönünde olduğunu da belirttiği söylendi.

CSU DA ‘SÖDER’ DEDİ

CSU MKYK üyelerinin de bugün öğleden sonra düzenlenen toplantısında, “Ben başbakan adayı olmak istiyorum” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in aday gösterilmesine tam destek verdi. Markus Söder, muhafazakâr kanadın başbakan adayının belirlenmesinde kamuoyu yoklamalarının göz önünde bulundurulmasını istedi. CSU Genel Sekreteri Markus Blume partinin lideri Markus Söder’in daha uygun başbakan adayı olduğunu söyledi.

Öte yandan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, bu konuya vakit geçirmeden açıklık kazandırılmasını isterken, CSU lideri Markus Söder, bugünden yarına karar verilmesinden yana olmadığını açıkladı. Söder, CDU/CSU Meclis Grubu’nun önümüzdeki günlerde bir araya gelip karar vermesini de önerdi.