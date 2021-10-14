CDU’da eş başkanlık önerdi

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CDU Genel Başkan Yardımcısı Silvia Breher, diğer partilerde olduğu gibi bir kadın ve bir erkekten oluşan eş başkanlık önerdi. T-Online haber sitesine konuşan Breher, böyle bir yönetim şekline açık olduğunu belirtirken, partisinde henüz buna yeterli destek olmadığını ancak bunun tartışılması gerektiğini söyledi. Breher, partinin modernleştirilmesi sürecinde aktif olarak görev almak isteğini de vurguladı. Almanya’da ilk olarak Yeşiller’in hayata geçirdiği eş genel başkan uygulaması, SDP, Sol Parti ve AfD’de de uygulanıyor.

KADINLAR YÜKSELEMİYOR

Eş başkan olmayı düşünmediğini belirten Breher, ancak kadınların partide yükselme şansının az olduğunu belirterek eleştirdi. Breher, tartışmanın sonunda parti genel başkanının erkek mi kadın mı olduğundan çok ekip düşüncesinin belirleyici olacağını ifade etti. CDU’da acilen ekip ruhuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Breher, parti içi akımları ve kadınları da temsil eden bir ekibin olması gerektiğini ifade etti. Parti genel başkanının tüm üyelerin oylamasıyla seçilmesine de karşı olduğunu söyleyen Breher, bunun bir katkı sağlamayacağını belirterek SPD örneğini verdi.