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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

CDU, Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi

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CDU, Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), gelecek yıl yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için Spandau ilçesinden Türkiye kökenli siyasetçi Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi.

CDU Spandau İlçe Teşkilatı Carlo-Schmidt Okulu’nun salonunda düzenlenen toplantıda, Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için milletvekili adaylarını belirledi. Partinin ilçe yönetiminde yer alan Nas, toplantıda yapılan seçimde 61 delegenin 59’unun oyunu alarak Neustadt ve Altstadt semtlerini içine alan ikinci seçim bölgesinden doğrudan milletvekili adayı oldu. Berlin Hür Üniversitesi mezunu olan avukat Nas, partisinin kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, Berlin’de yaşayan herkese hizmet etmek istediği için siyaset yaptığını ifade etti. İnsanları kökenine, dinine ve ten rengine göre ayırmanın yanlış olduğunu söyleyen Nas, “Özellikle bu dönemde nefrete, teröre ve şiddete karşı çıkmamız lazım. Yaşadığım şehrin ve çocuklarımızın geleceği benim için çok önemli. Bunun için çalışacağım” değerlendirmesinde bulundu.

CDU, Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi

‘EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR’
Eyalet seçimleri için oluşturulan ilçe listesinin birinci sırasında Berlin Eyaleti Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Federal Meclis milletvekili ve partinin Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Kai Wegner yer aldı. Wegner de çok renkli bir parti olan CDU’nun Berlin’de yaşayan herkesi kapsayan çalışmalar yaptığını belirterek, Nas’ın aday olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Nas’ın doğup büyüdüğü ilçeden aday olduğuna işaret eden Wegner, “Ersin Nas hem CDU hem de semtindeki insanları en iyi şekilde temsil ediyor” ifadesini kullandı. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanıyor.

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