CDU/CSU’dan Çin’deki Kış Olimpiyatlarını boykot çağrısı!

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BAŞBAKAN olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Paris’e yapan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştükten sonra Avrupa Birliği (AB) ile ortak bir tutum sergilemek için çalıştıklarını açıklayan Olaf Scholz’a bir çağrıda bulunan CDU/CSU Federal Meclis Grubu İnsan Hakları Politikası Sözcüsü Michael Brandt, Çin’e Almanya’dan Kış Olimpiyatları boyunca politik temsilci gönderilmemesi önerisinde bulundu. CDU’lu Brand, “En azından Almanya diğer AB ülkeleriyle birlikte diplomatik boykot uygulamalı” dedi.

BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Görevi üstlenmeden önce Müslüman azınlık Uygurlara dönük insan hakları ihlali nedeniyle Çin’e yaptırım uygulanması görüşünü savunan Yeşiller’li Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, son günlerde daha temkinli bir tutum sergilemeye başladı. İlk ziyaretlerini Paris, Brüksel, Varşova ve Liverpool’e yapan Alman Bakan, bu konuda AB ülkeleriyle birlikte ortak bir tutum sergilenmesinden yana olduğunu söylemeye başladı. Kısa bir süre önce ABD, Kanada ve Avustralya’dan sonra İngiltere de Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nı diplomatik olarak boykot kararı almıştı.