Bünde’de DİTİB camisi ve külliyesinin temeli törenle atıldı

CAMİLERİN, Allah’ın evi olduğunu ifade eden DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Müslümanların, Anadolu’dan Avrupa’ya yarım asrı aşan göç tarihinde gittiği her yerde kendisine ev almadan önce camiler inşa ettiğini söyledi. Türkmen, “1977 yılında Bünde’de bir araya gelinerek oluşturulan bu cami, yeni külliyesiyle yeni köprüler kuracak ve ortak geleceğe rehber olacaktır” dedi.

Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, temeli atılan caminin sadece burada yaşayan Türk toplumu için değil, Bünde’nin ortak bir eseri ve zenginliği olacağını vurguladı. Davaz, “Mabetler toplumun her kesiminden insanların bir araya geldikleri, kaynaştıkları kutsal mekanlardır. Dolayısıyla, toplumsal dayanışmaya hizmet sağlayan önemli merkezlerdir. Bu düşüncelerle, temel atma töreninin hayırlı olmasını ve toplumumuzun desteğiyle camimizin bir an önce tamamlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. UMARIM AÇILIŞTA DA BİRLİKTE OLURUZ

Bünde Belediye Başkanı Wolfgang Koch, DİTİB Cami Derneği ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Uzun süren planlama döneminin ardından nihayet bugün temel atıyoruz. Bu eser şehrimize bir zenginlik katacak. Bünde şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu. Federal milletvekili Stefan Schwartze da “Bünde DİTİB Derneği, çalışmaları bölgemizde güzel izler bırakan ve bizlerin de takdirini alan teşkilat olmuştur. Umarım açılışında da birlikte oluruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, yapılan dua ile cami ve külliyenin temeli atıldı. Temel atma törenine ayrıca KRV Eyalet Parlementosu milletvekili Angela Lück, Münster DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Keskin’in yanı sıra kilise ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre DİTİB derneklerinin başkan ve yöneticileri ile Türk ve Alman çevre sakinleri katıldı. İKİ YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İki yıl içinde tamamlanması planlanan ve 2200 metrekare alan üzerine inşa edilen külliyede, 1600 metrekare kullanım alanı içerisinde 300 metrekare ibadet alanı ile çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, derslik, lokal, gasilhane, yetişkinler, genç kız ve erkeklere yönelik lokaller ile idari birimler yer alacak. Dört kattan oluşacak cami iki ayak üzerine oturtulmuş 8.5 metrekare çapında merkezi kubbe, 18 metre uzunluğunda tek şerefeli ve tek minareli olarak inşa edilecek. Ayrıca camide yaşlılar ve engelliler için asansör, bebek odası ve çocuk sınıfı yer alacak.