‘Bu trene küçük dükkânları da eklememiz gerekir’

ALMANYA Ticaretçiler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, korona krizinin süpermarketler dışında perakende satış yapan iş yerlerine zararının 40 milyar Euro’yu bulacağını söyledi. Dükkânların iflasını önlemek için dijitalleşmeye ağırlık vereceklerini belirten Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise, şunları söyledi:

“Bizim şehir merkezinde iş yerlerinin kapanmasına karşı taslaklar geliştirmemiz lazım. Şimdi önemli olan hep yeniden para dağıtmak değil, şehir merkezlerinin cazibesini güçlendirmek. İş yeri sahiplerine müşteri ilişkilerini dijitalleştirmede yardımcı olmalıyız. Dijitalleşmeyle hedef, marka bir gömleğin fabrikasıyla birlikte herhangi bir dükkândan da aynı fiyata sipariş verilebilmesini sağlamak. Salgın başladığından bu yana birçok iş yeri online satışlara ağırlık verdi. Ancak bu trene butik, ayakkabı dükkânları gibi perakende satış yapan iş yerlerini de katmak gerekir. Eylül ayında şehir merkezindeki dükkân sahipleriyle bir toplantı yapacağız ve imkânları konuşacağız.”