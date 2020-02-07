‘Bu olay koalisyona zarar vermiştir’

ALMAN haber ajansı dpa’ya konuşan Saskia Esken, “Bu olaydan SPD mi kazançlı çıktı?” sorusuna, “Korkarım, bu olaydan AfD kazançlı çıkmıştır. Burada asıl belirleyici olan, demokrasi kazanan mı yoksa kaybeden mi sorusu.” Norbert Walter Borjans ise şöyle dedi: “Bu çok ciddi bir konu. Burada söz konusu olan Federal Cumhuriyet’in demokrasi kültürü. AfD demokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor. Ama demokrasinin altını oyuyor. Diğer partilere kıyasla aradaki fark bu, endişe duymak. SPD, sağa karşı hep bir kaleydi ve öyle de kalacak.”

“SPD bu olayı kullanarak, koalisyonu terk eder mi?” sorusuna, Esken şu cevabı verdi: “Biz taktiklerle hareket etmiyoruz. Biz başka eyaletler için de dramatik sonuçları olacak bu tabu yıkımına karşı sorumluluk almak zorundayız. Koalisyon bundan zarar görmüştür. Çünkü CDU’yla şu an nerede durduğumuzu bilmiyoruz. Birçok soru, güven ilişkisini aydınlığa kavuşturmak için cevap bekliyor.”