Bu kadarına da pes! Sertifika satmak için 87 kez korona aşısı olmuş!

Haberin Devamı

LEIPZIGER Volkszeitung gazetesinde yer alan habere göre aşı olmak istemeyenlere sertifika satmak isteyen Magdeburglu bir şahıs, ilginç bir yönteme başvurdu. Kendi kimliğiyle Saksonya eyaletinin farklı bölgelerinde Alman Kızıl Haç’ı (DRK) tarafından kurulan aşı merkezlerine giden adam defalarca korona aşısı oldu. Her defasında boş sertifikalara gerçek kodlu aşı kaydı yaptırdıktan sonra bunları pazarlayan şahsın, bir günde farklı merkezlere giderek tam 3 defa aşı olduğu belirlendi. 2021 yazından bu yana toplamda 87 kez aşı olduğu belirtilen şahsın, daha önce de DRK çalışanlarının dikkatini çektiği, ancak kısa bir kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

POLİS TANIYINCA YAKAYI ELE VERDİ

Geçen mart ayında 87’nci aşısını olmak üzere Eilenburg kentindeki DRK aşı merkezine gelen adamın görevliler tarafından tanınması üzerine polis çağrıldı. Yapılan kontrollerden sonra gözaltına alınan şahıs cezaevine kondu. Kimlere sertifika sattığının belirlenmesi için ayrıca savcılık soruşturması başlatıldığı duyuruldu. 87 kez aşı olan adamın herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı hakkında ise bilgi verilmedi.