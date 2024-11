‘Bu ekonomi değil, boşanma belgesi’

Haberin Devamı

ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan görüş ayrılığı hemen hemen her konuda yaşanmaya başladı. Özellikle Yeşiller Partisi ile FDP arasındaki sürtüşmeler nedeniyle koalisyonun her an dağılacağı sinyalleri geliyor. Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya’da son iki yıldır yaşanan ekonomik durgunluğun giderilmesi kapsamında ülkede yatırım yapacaklara devlet desteği verilmesi için milyarlarca Euro hacimli ‘Ekonomi Fonu’ oluşturulmasını gündeme getirdi. FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ise ekonomide dönüşüm içeren ‘Temel Ekonomi Belgesi’ni ortaya attı. Bu iki farklı yaklaşım zaten pamuk ipliğinde olan ortakları birbirine düşürdü. Lindner’in, SPD’li Şansölye Olaf Scholz ile aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Habeck’e gönderdiği ‘Almanya’da Ekonomik Dönüşüm-Kalkınma ve Nesiller Arası Adalet Konsepti’ adlı 18 sayfadan oluşan ‘özel mektubun’ basına sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanması, koalisyonda yaşanan sancıları artırdı. Lindner’in ‘Temel Ekonomi Belgesi’ olarak nitelediği bu mektup, çeşitli çevreler tarafından “Ekonomi değil, bu boşanma belgesidir” şeklinde yorumlandı.

YENİ DÜZENLEMELERE SON

Lindner’in ‘Temel Ekonomi Belgesi’nde şu öneriler yer alıyor:

* Bürokrasi köklü bir biçimde azaltılmalı ve bu alanda 3 yıl boyunca yeni düzenlemeler hayata geçirilmemeli.

* Dayanışma ödeneği (Yüksek gelirlilerden özellikle eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan eyaletlere destek amaçlı gelirin yüzde 5.5 oranında vergi) yüzde 3’e düşürülmeli.

* Kurumlar vergisi azaltılmalı.

* Yeni yapılan binalara ve konutlara en az yüzde 65 yenilenebilir enerji tüketecek ısı sistemi monte edilmesini içeren ‘Kalorifer Yasası’ uygulamasına başlanması 5 yıl ertelenmeli.

* Yenilenebilir enerjinin sübvanse edilmesine son verilmeli.

* Uzun süreli işsizlere ve sığınmacılara yapılan ‘Yurttaş parası’ ödemleri azaltılmalı.

* Emeklilik yaşı esnekleştirilmeli ve vergi yükü azaltılarak emeklilik yaşı gelenlerin çalışmaya devam etmeleri cazip hale getirilmeli.

* Nesiller arası adaletin garantisi olduğu için ‘borç freni’ uygulaması (belirli bir miktarın üzerinde taze borç alınmaması) sürdürülmeli.

* Nükleer enerjiden feragat yoluyla iklim politikasında hedefe ulaşılması için planlanan sübvansiyonlardan vazgeçilmeli.

GÖZLER SCHOLZ’DA

Lindner’in ekonomik alanda köklü dönüşüm içeren bu ‘öneriler’ paketindeki taleplerinin çok büyük bir bölümü SPD’nin ve Yeşiller’in politikalarıyla bağdaşmaması ve ‘özel mektubun’ sızdırılması üzerine gözler Başbakan Scholz’a çevrildi. Scholz henüz bir açıklamada bulunmazken, FDP lideri Christian Lindner, parti üyelerine yönelik olarak kaleme aldığı bir açıklamada, bu mektubu sadece Başbakan Scholz ve Bakan Habeck’e gönderdiğinin altını çizerken, kendisinin başkalarına bilgi vermediğini de belirtti. Bazı FDP’liler, mektubun Bakan Habeck tarafından basına sızdırıldığını ileri sürdüler. Robert Habeck ise “Ben böyle teorik suçlamalara dönük yorum yapmam” açıklamasında bulundu.